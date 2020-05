Elvira Schmidt kümmert sich nun um die Verteilung der Babyelefanten-Papp-Aufsteller in den Kindergärten und Volksschulen und machte dabei Halt in Pillichsdorf: „Den Kindern wünsche ich beim Lernen des richtigen Abstandhaltens mit ‚Bibi‘ dem Babyelefanten viel Spaß – denn mit Freude und einem Lachen lernt es sich noch immer am besten", sagt sie. Bürgermeister Erich Trenker (SPÖ) übernahm die Papp-Aufsteller im Namen der Gemeinde.