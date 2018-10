Große Überraschung: Die ÖVP rund um Bürgermeister Franz Treipl sitzt derzeit nur noch mit vier Mitgliedern im Gemeinderat. Fünf der neun ÖVP-Gemeinderäte verkündeten vergangene Woche die Ruhendstellung ihrer Klubmitgliedschaft. Somit schrumpft die ÖVP-SPÖ-Koalition auf sieben Mandatare und hat keine Mehrheit mehr.

Welche Folgen sind zu erwarten? Die Opposition verfügt derzeit über sieben Gemeinderäte (zwei MHUM, fünf UI). Werden die fünf Gemeinderäte als Opposition wirksam, so kommt es zur paradoxen Situation, dass die Gemeinderegierung mit nur sieben Stimmen den zwölf Stimmen der Opposition unterliegt.

Offenen Brief angeschlossen

Die Vorgeschichte: Besucher der Gemeinderatssitzungen konnten schon seit Längerem Differenzen in der Pillichsdorfer ÖVP beobachten. Nicht immer stimmte die Partei im Sinne des Bürgermeisters ab. Offensichtlich wurden die Unstimmigkeiten zuletzt, als sich fünf VP-Gemeinderäte einem offenen Brief anschlossen, der auch von Oppositionsmitgliedern unterzeichnet wurde.

Die Verfasser Rudolf Kaudela, Rainer Wernhart, Wolfgang Gössinger, Helene Ullram-Angerer und Alexander Hösch lehnten die Anstellung einer dritten Bürokraft in der Gemeinde ab und kritisierten, dass das Gehalt des damaligen Amtsleiters Markus Forster zu hoch angesetzt gewesen wäre. Was den jetzigen Brief, mit Verkündung der Ruhendstellung der fünf Gemeinderäte betrifft, kursieren Gerüchte: Es soll zwei verschiedene Briefe an Gemeinde und ÖVP gegeben haben. Insider wollen wissen, dass sich die fünf Abtrünnigen bei ihren Zielen auch nicht ganz einig sind.

„Da streiten alle mit dem Bürgermeister und untereinander auch“, sagt ein Kenner. Im Vorfeld hatte es bereits Vermittlungsgespräche gegeben, deren Erfolg war enden wollend.

Klärendes Gespräch am Montagabend

Für Montagabend (nach Redaktionsschluss) war eine Krisensitzung mit Bezirksparteiobmann Landtagspräsident Karl Wilfing angesetzt. Es ist davon auszugehen, dass er alles daran setzen wird, die Einheit der Partei – eineinhalb Jahre vor der Gemeinderatswahl – zu erhalten. Weder Bürgermeister Franz Treipl noch die ÖVP-Dissidenten um Rainer Wernhart wollten sich vor der Sitzung zu den Streitigkeiten in der Partei äußern. Der politische Mitbewerb übrigens auch nicht.