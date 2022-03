Bürgerliste mhum tritt nicht mehr an

Wenn Pillichsdorf am 22.5. seinen neuen Gemeinderat wählt, wird wohl die Liste mhum nicht mehr kandidieren: „Nach wie vor bin ich aber der Meinung, dass es in einer kleinen Ortschaft wie Pillichsdorf keine politischen Farben geben sollte, sondern ein Miteinander, um ein schönes, lebenswertes Pillichsdorf zu gestalten“, sagt ehemalige mhum-Gemeinderätin Doris Luser-Choukér.

In den vergangenen Jahren hatten sich mhum, die ÖVP-Abspaltung WIR und die Grünliste UI zu einem geeinten Oppositionsblock formiert und festgestellt, dass es thematisch große Überschneidungen gab: „Das war mit der alten ÖVP nicht der Fall“, sagt Luser-Choukér.

Ein nochmaliges Antreten bei der Wahl 2022 würde insofern nicht mehr notwendig sein. In die Wiedervereinigungsgespräche zwischen ÖVP und WIR war sie zwar nicht eingebunden, bei der Kandidatenfindung für die ÖVP-neu hofft sie aber, dass ein gutes Team aufgestellt wird, das sich um die besten Köpfe aus beiden Lagern formt: „Mit gutem Team meine ich eines, das bereit ist, Pillichsdorf uneigennützig mit Elan in die Zukunft zu führen und dazu die Erfahrung und Ressourcen der alten Hasen nutzt.“ Das sei wichtig für ein respektvolles, stabiles Miteinander in der Gemeinde.

Liste mhum wurde 2015 gegründet

Die Liste mhum wurde 2015, kurz vor der Gemeinderatswahl, gegründet, da die Unzufriedenheit mit den Zuständen in der damals von der ÖVP regierten Gemeinde groß war. Die Liste mit Kandidaten aus roten, schwarzen und grünen Lagern schaffte es nach fünfwöchigem Wahlkampf auf fast zehn Prozent der Stimmen und zwei Mandate im Gemeinderat. Bei der Wahl 2019 ging ein Mandat verloren.

Was werden die wichtigsten Aufgaben des nächsten Gemeinderates sein? „Pillichsdorf braucht dringend eine Generalsanierung des Ortsbildes“, sagt Luser-Choukér. Die mhum hatte ein Gesamtkonzept vorgelegt, welches trotz Widerstands des damaligen Bürgermeisters Treipl beschlossen, aber nie umgesetzt wurde.

„Das Gesamtkonzept muss wieder aufgenommen und erfolgreich abgeschlossen werden“, fordert die Pillichsdorferin, die mit Ende Dezember 2021 ihr Mandat zurücklegte, weil sie ein anderes Verständnis der Demokratie als das im Ortsparlament gepflegte vertrete und diese Gemeindeführung nicht länger mittragen wollte.

Zweites wichtiges Thema für sie: die Nahversorgung im Ort. MoSo hatte sich bald wieder zurückgezogen, weil ihn die Gemeinde nicht unterstützte. Der Gemeinderat müsse Anreize für einen Nahversorger schaffen, ein erfolgreiches Beispiel könnte hier die „Bauerngreißlerei“ im benachbarten Obersdorf sein.

