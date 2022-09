Bürgermeister Faber will Wirtshaus erhalten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Florian Faber (ÖVP) ist seit zwei Monaten Bürgermeister der knapp 1.200-Einwohner-Gemeinde.

NÖN: Wie sehr klaffen Erwartung und Tatsache, wie es ist, Bürgermeister zu sein, auseinander?

Florian Faber: Da meine Mutter mehr als 20 Jahre in der Gemeindepolitik erfolgreich mitgewirkt hat und durch meine aktive Teilnahme am Gesellschaftsleben in Pillichsdorf waren mir einige Aufgaben und Bürgermeisterpflichten bekannt. Natürlich gibt es Dinge, die man lernen bzw. sich erarbeiten muss, da war die Lernkurve am Beginn sehr steil.

Wie intensiv ist es, Bürgermeister von Pillichsdorf zu sein?

Faber : Aufgrund des Stillstands durch die politischen Wirren der Vergangenheit und die Auflösung des Gemeinderates sind viele Projekte liegen geblieben, die über den Sommer eine intensive Beschäftigung erfordert haben. Die Sommerpause in vielen Gremien und Verbänden hat es mir erlaubt, fast täglich am Gemeindeamt tätig zu sein und wir konnten bereits in der Einarbeitungsphase einiges abarbeiten und erledigen.

ÖVP und Grüne haben eine Zusammenarbeit geschlossen: Wie wirkt sich diese Zusammenarbeit in der Praxis aus?

Faber : Ich nehme diese Zusammenarbeit bis jetzt als sehr konstruktiv wahr. Wir haben alle einen sehr pragmatischen Zugang, wodurch oft und schnell Einigkeit hergestellt werden kann. Zum Austausch gibt es viele Gesprächstermine, die wir gemeinsam wahrnehmen bzw. regelmäßige persönliche Gespräche oder Infos, die per Mail ausgetauscht werden.

Wie ist die Zusammenarbeit mit der SPÖ?

Faber : Wie in der Vorwahlzeit versprochen, versuchen wir, alle Fraktionen rechtzeitig und umfangreich zu informieren, und in die Entscheidungsprozesse mit einzubeziehen. Bis jetzt erlebe ich diese Zusammenarbeit als sehr konstruktiv, was sich auch in großteils einstimmigen Beschlüssen in den bisherigen Sitzungen widerspiegelt.

An welchen Projekten arbeitet man derzeit im Amtshaus, damit nach dem Sommer weitergearbeitet werden kann?

Faber : Ein Projekt, das so nicht geplant war, aber trotzdem eine ganz bedeutende Rolle spielt, ist die Weiterführung des Gemeindegasthauses. Nachdem die aktuellen Pächter, die Familie Müllebner mit Ende des Jahres den Betrieb einstellt, müssen wir eine geeignete Nachfolge finden. Ich denke, dass ein funktionierendes Gemeindegasthaus einen wichtigen Teil der Identität für eine Ortschaft wie Pillichsdorf darstellt.

Ein großes und wichtiges Projekt für uns ist die klimafitte Gestaltung der Wiener Straße. Durchfahrtsstraßen sind immer auch so ein bisschen eine Visitenkarte für eine Ortschaft. Aufgrund dessen wollen wir versuchen, die bestehende Planung im Hinblick auf eine ökologische und ansprechende Ausgestaltung zu adaptieren. Hier gibt es bereits zwei Workshop Termine, die von einem renommierten Landschaftsarchitekten geleitet werden und gemeinsam mit allen Fraktionen und Partnern durchgeführt werden.

Welche Vorhaben wollen Sie bis Ende des Jahres umgesetzt sehen?

Faber : Am wichtigsten erscheint mir im Moment die Weiterführung des Gemeindegasthauses. Diese soll so früh wie möglich geklärt sein.

Stichwort Sommer: Wohin geht’s/ging‘s im Sommer?

Faber : Wir waren bereits auf Urlaub in Italien und in der Steiermark. Teilweise machen wir auch noch Tagesausflüge ins Weinviertel.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.