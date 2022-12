Für Geschäftsessen und a schnell’s Bier

Werbung

„Der Anfang war super“, schwärmt Pillichsdorfs Neo-Wirt Hans Schwetz. Er und Gattin Isabella übernahmen das Gemeindegasthaus, aus dem „Schurlwirt“ wurde der „Schlosswirt“. Am 23. November sperrte das erfahrene Wirte-Paar auf und wurde von den Stammgästen des Hauses gleich begutachtet.

Isabella und Hans Schwetz hatten schon mehrere Gasthäuser in Wien gepachtet, zuletzt eines in der Lobau, das allerdings abgebrannt war. Corona und die wirtshauslose Zeit führten sie nach Pirawarth, wo sie privat eine neue Heimat fanden. „Freunde haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass in Pillichsdorf ein Wirt gesucht wird“, erzählt Hans Schwetz. Und nach dem Erstkontakt mit Bürgermeister Florian Faber ging dann alles recht schnell.

„Unser Ziel war es, das Gasthaus möglichst schnell wieder zu eröffnen“, sagt der Bürgermeister: „Ein Wirtshaus, das zu ist, ist nix.“

Was ist der Unterschied zwischen „Schurlwirt“ und „Schlosswirt“? „Wir werden gutbürgerliche Küche bieten und wollen ein Wirtshaus sein, bei dem man immer willkommen ist“, sagt Schwetz: „Egal, ob es ein Geschäftsessen mit Leuten aus dem Wirtschaftspark Wolkersdorf ist oder man vom Mähdrescher absteigt und ein Bier trinken will.“ Ein Spagat, der schon früher in Pillichsdorf geklappt hatte.

Location für Hochzeiten

Außerdem: Isabella Schwetz ist Hochzeitsplanerin, insofern soll ihr Wirtshaus auch vermehrt Location für Hochzeiten und Tafeln werden. In ihrem früheren Lokal hatten sie jährlich bis zu 60 Hochzeiten. Und: Das Wirtshaus ist eine der Hochzeits-Außenstellen des Wolkersdorfer Standesamtes.

Wichtig ist Schwetz auch der enge Kontakt zu den örtlichen Vereinen: „Die FF hat schon ihren Balltermin gebucht“, lacht er. Auch mit den anderen Vereinen habe er schon begonnen, in Verbindung zu treten.

Warum eigentlich der neue Name „Schlosswirt“? „Weil das Gemeindewirtshaus ja auch ein Schloss ist“, sagt Hans Schwetz: „Zum Hansl-Wirten wird’s umgangssprachlich ja eh auch so werden“, lacht der neue Wirt.

