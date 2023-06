Pillichsdorf Gemeinde und „Glühwürmchen“ kooperieren bei Kleinkind-Betreuung

Der Pilllichsdorfer Gemeinderat beschloss die Kooperation der Gemeinde mit der Tagesbetreuungseinrichtung "Glühwürmchen" bei der Kleinstkinderbetreuung. Damit etwaige Ungewissheiten bei der Kalkulation des notwendigen Personals abgefedert werden, wurde ein Personalkostenzuschuss beschlossen. Foto: Michael Pfabigan

D urch die Ausdehnung der Kinderbetreuung auf jüngere Kinder in NÖ kommt die Gemeinde Pillichsdorf in Zugzwang: Denn prognostiziert werden für 2024 75 Kinder, die Platz im Kindergarten brauchen, vorhanden sind allerdings nur 66. Bei der Gemeinderatssitzung am 28. Juni wurde eine Möglichkeit beschlossen, dieses Problem zu lösen.

Bürgermeister Florian Faber (ÖVP) nahm Kontakt mit der Tagesbetreuungseinrichtung „Glühwürmchen“ auf, ob nicht eine Kooperation möglich sei. Dort ist derzeit Platz für 15 Kinder zwischen einem und 2,5 Jahren, Leiterin Daniela Blazek könnte sich sogar vorstellen, eine zweite Gruppe zu errichten. Allerdings ist unberechenbar, wie viele Kinder dann tatsächlich kommen, da keine validen Zahlen vorliegen und auch keine Kostenschätzungen dafür vorhanden sind. Vor allem ist für Blazek nicht absehbar, wie viel Personal sie für diese zusätzliche Gruppe braucht: Ist sie voll, dann sind es drei Personen, bis zu einem gewissen Befüllungsgrad reichen zwei Betreuerinnen. Aus wirtschaftlicher Sicht tut sie sich schwer, da die Personalkosten zu kalkulieren, ob sich das ausgeht. Da dabei auch die Gemeinden Bockfließ und Großengersdorf mitmachen, würden alle drei Gemeinden einen Personalkostenzuschuss in der Höhe von bis zu 1.500 Euro zum Betrieb beisteuern. Dafür würden jeder Gemeinde je fünf Betreuungsplätze garantiert. Gestartet soll die Kooperation mit September 2023 werden. Grundsätzlich fand die SPÖ die Kooperation sehr gut: „Es geht um unsere Kinder, das passt schon“, sagt Gemeinderätin Gabriele Müllebner (SPÖ): Allerdings waren ihr die Unterlagen der Kalkulation zu schwammig. „Wenn wir’s nicht machen, wird es für uns teurer und aufwendiger“, sagte Faber. Auf Drängen der SPÖ wurde in den Beschluss aufgenommen, dass die TBE „Glühwürmchen“ auch eine Gewinn-Verlustrechnung vorlegen muss. Nach dem Jahr, der Vertrag läuft bis nach dem Sommer 2024, soll der Betrieb evaluiert werden. Schlussendlich stimmte die SPÖ zu, da die Vorteile für die Gemeindebürger überwiegen und auch sie die Schwierigkeiten bei der konkreten Kalkulation akzeptierten. Einstimmig.