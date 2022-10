Geplante Biogasanlage am Reuhof regt auf

Die Münzer Bioindustrie GmbH plant den Bau einer Biogasanlage in der Nähe des Reuhofs in Pillichsdorf. Die Bevölkerung zeigt sich nicht sehr erfreut über die Pläne, weshalb die Firma vergangenen Montag zur Bürgerinformation einlud, in der sie alle offenen Fragen und Bedenken aus der Welt schaffen wollten.

„Wir haben uns die Landkarte gründlich angesehen und studiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Standort in Pillichsdorf nahezu perfekt für unser Projekt ist“, erklärt Ewald-Marco Münzer, Geschäftsführer der Münzer Bioindustrie GmbH, bei seinen einleitenden Worten der Bürgerinformation. Die ausschlaggebenden Kriterien waren die räumliche Nähe zu Rohstoffen, die notwendige Infrastruktur, eine Anbindung zum Gasnetz und ausreichend Distanz zum Ortskern. So lautet auch die Antwort auf die, an dem Abend viel gestellte, Frage: „Warum genau bei uns?“

Das Projekt befindet sich momentan in der Anfangsphase und durchläuft zurzeit die AWG (Abfallwirtschaftsgesetz) Prüfung. Zu einer UVP (Umweltverträglichkeitsprüfung) ist es aufgrund fehlender Kriterien nicht gekommen, heißt es.

Die Bioraffinerie mit eigener Biogasanlage ist für das erste Quartal des Jahres 2023 geplant. Das erzeugte Gas wird in das Gasnetz eingespeist und nicht für die Stromproduktion genutzt. Betrieben wird die Anlage durch die Verbrennung von Speiseresten der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Also Restfette, agrarische Nebenprodukte, Speisereste der Gastronomie, Fettabscheidungen und Fehlchargen der Landwirtschaft. Die durch die Verarbeitung dieser Stoffe entstehenden Reste können von Landwirten abgeholt und als Dünger verwendet werden.

Um die Rohstoffe zu der Anlage zu bringen, werden am Tag etwa vier bis acht LKW-Fahrten benötigt, um die 34.000 Tonnen an Abfällen zur Bioraffinerie zu transportieren. Hier wurde der Bevölkerung aber mehrmals versichert, dass dies nicht im Ortskern passieren wird, sondern über die angrenzende Schnellstraße.

Vor allem die Jägerschaft hatte große Bedenken, dass die Anlage in der Nacht zu hell sein könnte. Auch diese Sorgen konnten beseitigt werden, da man in der Nacht nur die gesetzlich vorgeschriebenen Notausgänge beleuchten wird. Zur Freude der Jäger wird außerdem ein Zaun errichtet. Große Aufregung entstand auch, als erwähnt wurde, dass das höchste Gebäude 16 Meter hoch werden würde. Doch dies ist einer Kuppel geschuldet, die errichtet wird, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Ebenfalls ein großes Bedenken der Bewohner Pillichsdorfs.

Um der Gemeinde entgegenzukommen, wird die Anlage begrünt, damit sich sich besser ins Ortsbild einfügt. Und auch den Vorschlag, eine Begrünung des Daches vorzunehmen, nimmt die Firma Münzer dankend an.

