„Glühwürmchen“ bieten Betreuung für die Kleinen

Mit der Eröffnung der Kleinkindergruppe „Glühwürmchen“ für Kinder bis drei Jahre in Pillichsdorf wird nunmehr eine Lücke in der institutionellen Kinderbetreuung geschlossen. Bürgermeister Erich Trenker (SPÖ) war bereits seit Längerem bemüht, für seine kleinsten Mitbürger eine Betreuungsmöglichkeit einzurichten. Bisher scheiterten die Pläne jedoch stets an geeigneten Räumlichkeiten.

Nun ist es jedoch gelungen, in einem Mehrparteienhaus in Räumlichkeiten, die ursprünglich als Arztordination konzipiert waren, eine Kleinkindergruppe für bis zu 15 Kinder unterzubringen. Unter der professionellen Leitung der erfahrenen Pädagogin Daniela Blazek wird in der Mittelstraße 15 ab 24. Jänner der Betrieb aufgenommen. Damit besteht für Eltern aus Pillichsdorf und Umgebung die Möglichkeit, ihre Kleinsten wohlbehütet betreut zu wissen.

Betreuung an 47 Wochen im Jahr

Die Betreuungszeit ist von Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 16.30 Uhr und wird jedenfalls an 47 Wochen im Jahr angeboten, sodass eine durchgehende Betreuung möglich ist, was besonders für berufstätige Eltern wichtig ist.

Trenker stellte bei den Tagen der offenen Tür fest, dass dies einen weiteren Schritt zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in einer sozial verträglichen Form darstellt. Er verwies auf die NÖ Kleinstbetreuungsförderung des Landes, durch die berufstätige Eltern, die Kinder unter drei Jahren in einer Tagesbetreuungseinrichtung betreuen lassen, einen monatlichen Zuschuss zu den Betreuungskosten erhalten können. Damit ist auch für einkommensschwächere Familien und Alleinerzieherinnen eine Betreuung finanzierbar.

Anmeldungen für die Kleinkindergruppe „Glühwürmchen“ werden unter 0676 4459821 oder via E-Mail an kkg-gluehwuermchen@gmx.at entgegengenommen.