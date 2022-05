Großbaustelle: Bürger dürfen fahren

Werbung

Aufatmen in den Gemeinden Pillichsdorf und Großengersdorf: Auch wenn die Pillichsdorfer Durchfahrt in den nächsten sechs Monaten Baustelle ist und der überregionale Verkehr 20 Kilometer Umweg machen muss: Der regionale Verkehr, Ziel- und Quellverkehr bleiben trotzdem gestattet.

Die Proteste von Pillichsdorfs Bürgermeister Erich Treipel (SPÖ) und Großengersdorfs Christian Hellmer hatten Wirkung gezeigt, Großengersdorf hatte schon in den Verkehrsverhandlungen zuvor klar gemacht, dass eine Totalsperre nicht tragbar sei. Seit 9. Mai ist jetzt die Baustelle in Pillichsdorf in Betrieb, sie wird bis Ende Oktober, mit einer fünfwöchigen Unterbrechung im August, für Verkehrsbehinderungen sorgen. „In dem Bewusstsein, dass es bei der Durchfahrt zu Behinderungen und Wartezeiten kommen wird, so bin ich erleichtert, dass nun doch noch eine Lösung für die Bürger gefunden wurde“, sagt Hellmer.

Hellmer will die Erfahrungen aus den Verhandlungen rund um die Baustelle für ähnliche Bauvorhaben bei der Erneuerung von Infrastruktur in seinem Ort nutzen: „Daraus können wir nur lernen“, sagt Hellmer.

