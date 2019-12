Gelbe Schilder mit der Aufschrift „Betreten auf eigene Gefahr“ sind an der Brücke über den Mühlbach angebracht. Sie verbindet die Mittelstraße mit der Ordination von Allgemeinmedizinerin Andrea Man, dementsprechend oft wird sie von den Pillichsdorfern auch genutzt. Der Hinweis auf den Schildern hat jedoch einen Hintergrund, denn die Brücke ist kein offizieller Weg – sie wurde einst privat errichtet und kann im Winter rutschig sein. So kam es auch, dass vorige Woche ein Patient auf dem Weg zur Ärztin auf der Brücke zu Sturz kam.

Dabei hätte es eigentlich gar nicht so weit kommen dürfen: Bereits vor über einem Jahr beauftragte der Pillichsdorfer Gemeinderat nämlich die Firma Duschek und Duschek mit dem Bau einer neuen Brücke. Doch daraus wurde nichts: Das Unternehmen ging in Konkurs.

In der Vorwoche stürzte allerdings nicht nur der Patient am Weg zur Ordination von Ärztin Man, im Gemeinderat wurde am selben Tag erneut ein Auftrag für den Bau einer neuen Brücke vergeben. Auch Parkplätze sollen errichtet werden.

Bis fertig gebaut ist, müssen Mans Patienten allerdings weiter die „Pfuschbrücke“ verwenden, um von der Mittelstraße über den Mühlbach zu gelangen. Die Gemeinde ist für die Brücke nicht zuständig. Um weitere Vorfälle zu verhindern, sichert Bürgermeister Erich Trenker (SPÖ) allerdings zu, dass auf der Brücke Salz gestreut wird. Andrea Man hofft indes, dass die neue Brücke schnell gebaut wird. Auch einen Gehsteig, der über die Hauptstraße zu ihrer Ordination führt, wünscht sie sich.

Er wird auch von Trenkers politischen Mitbewerbern gefordert: Michael Bernard (FPÖ, Bezirksparteiobmann) sowie die WUM (WIR, UI, MHUM) wünschen sich von der Gemeinde eine Lösung für die Situation. Entlang der Landesstraße befindet sich allerdings ein Abschnitt, wo Privatgrund direkt an die Straße grenzt. Die Gemeinde könne daher nicht ohne weiteres einen Gehsteig errichten, erklärt der Ortschef. Medizinerin Man stimmt das nicht zufrieden: „Ich betreibe die einzige Ordination in ganz Österreich, die man nur mit einem Fahrzeug erreichen kann.“ Denn tatsächlich existiert die Brücke formal nicht.