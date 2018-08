Die Ärztin Andrea Man sollte mit ihrer Ordination eigentlich in die Mittelstraße 15 im Ortszentrum einziehen. Doch dazu kam es nicht. Mans Ordination befindet sich nun am Ortsende in Richtung Großengersdorf. Ihre Patienten sind mit der Einrichtung sehr zufrieden und fühlen sich wohl.

Ein Manko weist der Standort aber auf: Ein Gehsteig bis zur Ordination fehlt. Besonders für ältere Menschen ist das ein Problem. Die Gemeinde beabsichtigt aber nicht, einen Gehsteig zu errichten. Bürgermeister Franz Treipl (ÖVP) begründet das wie folgt: „Die Mehrheit der Gemeinderats-Fraktionen findet das nicht gut.“ Der Gehsteig würde den Verkehr einschränken.

„Hätte die Gemeinde das Kasperltheater auch mit einem Herrn Doktor gemacht?“Andrea Man, Allgemeinmedizinerin

Warum ist aus der Ordination in der Mittelstraße nichts geworden? Die Vorgeschichte: Man ist gebürtige Großengersdorferin und übernahm schon 2015 die Haus-Ordination von Arzt Gottfried Wurst. Bereits 2014 kündigte Man dem damaligen Bürgermeister Wolfgang Gössinger aber an, dass sie nach einer größeren Ordination Ausschau hält.

Die Gemeinde ließ einen Plan für einen Bau in der Mittelstraße erstellen. Man erinnert sich an das Treffen mit dem Architekten: „Frau Doktor, Sie dürfen noch Steckdosen einzeichnen und den Bodenbelag aussuchen, sonst wird nichts mehr geändert“, habe ihr dieser gesagt. Die Ärztin wollte noch Änderungen vornehmen, der Bau war von der Gemeinde aber schon beschlossen. Schließlich erreichte Man auch ein Mietangebot: 1.600 Euro für 119 Quadratmeter in Pillichsdorf. Die Gemeinde hätte 600 Euro nachgelassen.

Man stieg nicht darauf ein und wollte nun die ehemalige Wurst-Ordination erwerben, da der Arzt bereits ausgezogen war. Sie wurde sich mit der Gemeinde aber nicht einig und musste ihre Ordination am Ortsende errichten. Jetzt habe sie mit dem Thema abgeschlossen. Eine offene Frage hat sie aber noch: „Hätte die Gemeinde das Kasperltheater auch mit einem Herrn Doktor gemacht?“