Wie eine Straße zieht sich der Rußbach durch die Landschaft Pillichsdorfs. Das war aber nicht immer so: Der Bach hatte einst viele Ausläufer, wurde dann jedoch zum Entwässerungsgraben umfunktioniert. 1817 erfolgte zum Beispiel eine stückweise Neuziehung des Gewässers.

Feuchtflächen wie das ehemalige Sumpfgebiet Froschau sind durch die Begradigungen Äckern gewichen und die Ortschaften waren dank der Umgestaltung besser gegen Überschwemmungen geschützt.

Die Zeit der Flussbegradigungen ist allerdings vorbei und der Rußbach wird durch eine Aufweitung wieder ein Stück seiner ursprünglichen Gestalt zurückbekommen. Das Projekt wird ab Herbst 2020 in Angriff genommen, der Bach bietet dem Wasser dann mehr Platz und wird leichter zu pflegen sein, erklärt Martin Lang, Pillichsdorfs Gemeindevertreter im Rußbachwasserverband.

„Ein Damm wird mit der Zeit müde.“ Wolfgang Gössinger, Landwirt

Dass der Bach, welcher seinen Namen von den Rusten – den Ulmen – hat, mehr Wasser führen kann, ist besonders wichtig: Er ist nämlich ein wichtiger Entwässerungskanal für Wolkersdorf. Der Damm, der das Gewässer eingrenzt, kann einem starken Hochwasser jedoch nicht mehr standhalten, so der Befund einer Analyse. „Ein Damm wird mit der Zeit müde“, erklärt Gemeinderat Wolfgang Gössinger (WIR), welcher für die Gemeinde in die Planungsarbeiten involviert war.

Neben der Zeit nagt auch der Biber am Rußbachdamm, er baut hier seine Höhlen. Im Kontext des Klimawandels ist dies eine potenzielle Gefahr, denn in Zukunft ist vermehrt mit Extremereignissen, wie starkem Niederschlag, zu rechnen. Die Stabilität des Dammes wird somit umso wichtiger.

Abschnittsweise wurde der Erdwall auch schon mit Verstärkungspfählen saniert, im Bereich zwischen der Eisenbahnbrücke und dem Großengersdorfer Biotop wird der Graben hingegen aufgeweitet.

Das heißt, dass der Damm abgetragen, der Flusslauf verbreitert und anschließend ein neuer, flacherer Erdwall aufgeschüttet wird. Nicht nur der Hochwasserschutz ist ein Ziel dieses Umbaus: Auch der Lebensraum in und rund um den Bach gewinnt an Diversität zurück. Wildtiere werden wegen des flacheren Dammes zudem leichter zum Wasser im Bach gelangen. Außerdem soll der Flusslauf nach der Aufweitung wieder mehr an seine ursprüngliche Form erinnern und weniger an eine geradlinige Straße.