Familie Lang liefert seit über 20 Jahren Schulmilch an rund 80 Schulen und Kindergärten im gesamten Weinviertel. Der Betrieb im südlichen Weinviertel hat erst vor 25 Jahren mit der Milchviehhaltung begonnen, seither setzt sich Alexander Lang mit viel Hingabe für die regionale Milchproduktion ein.

Eine Frucht der harten Arbeit erntete Alexander Lang bei der Schulmilchtagung in der Landwirtschaftskammer NÖ: Landeskammerrat Karl Braunsteiner, Kammerdirektor Franz Raab und die NÖ-Milchkönigin Anita überreichten dem Milchbauern den Schulmilch-Award 2020 in der Kategorie Schulmilchlieferant.

Eine Anerkennung für Langs siebenjährige Arbeit als Sprecher der Interessensgemeinschaft der bäuerlichen Schulmilchlieferanten, um Wissen über das bäuerliche Handwerk und die Milchproduktion zu vermitteln. Der Milchhof öffnet nämlich für über 900 Kinder pro Jahr seine Tore und wird zum beliebten Erlebnisort für pädagogische Bewusstseinsbildung. Neben der Schulmilchbelieferung werden auch zahlreiche Milch- und Käsespezialitäten im Hofladen und in Bauernläden angeboten.

Die angebotene Produktpalette wurde stark ausgebaut, um den Geschmäckern der Kinder entgegenzukommen: Schulmilch, Kakaomilch, Vanillemilch, Erdbeermilch, Fruchtjoghurts, Topfen und Aufstriche befinden sich im Angebot.

„Gesunde Ernährung liegt uns am Herzen“

In einer Region, in welcher die Milchproduktion stark zurückgegangen ist, erfordert das viel Durchhaltevermögen. Doch die Familie ist überzeugt: „Milch ist ein Energy-Drink. In dieser gesunden Pausenverpflegung stecken Milcheiweiß, Milchfett, Milchzucker, Kalzium und viele Vitamine. Das gibt Energie für den Unterricht und steigert die Konzentrationsfähigkeit. Die gesunde Ernährung unserer Kinder liegt uns sehr am Herzen.“