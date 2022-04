Neue Grüne für den Ort

Werbung

„Ich bin Juristin und jetzt Yoga-Lehrerin. Das ist die ideale Kombination für eine Politikerin“, lacht Alexandra Nürnberger: Mit der aus Emden (Friesland) Zugezogenen werden die neu formierten Grünen Pillichsdorf in die Gemeinderatswahl am 22. Mai gehen.

Warum tut sie sich die Kandidatur an? „Weil man‘s tun muss“, sagt Nürnberger: „Mein Vater hat immer gesagt: Wer nichts tut, kann nichts bewirken.“ Und das will sie, nachdem die grünnahe „Unabhängige Initiative“ beschlossen hatte, nicht mehr bei der Wahl anzutreten. Nürnberger war schon früher bei der UI aktiv gewesen.

Für die konkreten Wahlziele will die neue Grüngruppierung nächste Woche in Klausur gehen, Meta-Thema wird wohl sein, die politische Kultur zwischen den Parteien wieder in ein freundliches Gesprächsklima zu verändern.

In Pillichsdorf gelandet ist die Deutsche übrigens, weil sie einst beim Heurigen von Altbürgermeister Wolfgang Gössinger (ÖVP) versumpert ist: „Andere wurden hier geboren. Ich bin hier, weil ich das will“, sagt Nürnberger.

