Neuer Turnsaal und neue Klassen in der Volksschule

Für Architektin Brigitte Wiesinger war es schon ein besonderes Projekt: Sie durfte die Volksschule, die sie als Kind besucht hatte und in die auch ihre Kinder gegangen waren, neugestalten. Am 7. Mai wurde der Zu- und Umbau zur Schule feierlich eröffnet.

Die Volksschule Pillichsdorf hatte ein Problem: Sie wurde langsam zu klein, zwischenzeitlich musste ein Jahrgang in einer Containerklasse unterrichtet werden. „Die Eröffnung ist ein bildungspolitischer Meilenstein für unsere Gemeinde“, sagt Bürgermeister Erich Trenker. Lange war das Projekt diskutiert worden, nach den Neuwahlen 2019 war der Beschuss zum Bau einer der ersten des neuen Gemeinderates gewesen.

Um mehr Platz für den Zubau zu schaffen, wurde das ursprüngliche Pillichsdorfer Schul- und später Postgebäude abgerissen, an seine Stelle wurde der neue Turnsaal mit einer zusätzlichen Klasse im Obergeschoß geschaffen. „Der alte Turnsaal verdiente diese Bezeichnung kaum“, sagt Trenker: Der sei nicht viel größer als eine normale Klasse gewesen. Jetzt ist in den Raum der Raum für die Nachmittagsbetreuung, große Fenster sorgen dafür, dass die Kinder einen hellen Raum und Blick auf das künstlerische Glasfenster von Hermann Bauch in der Pfarrkirche haben.

Überhaupt war die Beziehung Schulgebäude, Pfarrkirche in der Gestaltung des neuen Ensembles ein ganz wichtiges: Denn viele fürchteten, dass ein Zubau zur Schule wuchtig sein und die Wirkung der Kirche stören könnten. Die Pillichsdorferin Brigitte Wiesinger kannte die Beziehung und wählte einen sanften Eingriff und ein Setup, das die Kirche wirken lässt. Wiesinger nutzte den Zubau zudem, um die Kirche auch von der Schule aus zur Geltung zu bringen: Von einer der beiden Dachterrassen hat man Blick auf den Kirchenvorplatz, große Fenster bieten nicht nur Sonnenlicht, sondern auch einen Blick auf das altehrwürdige Gebäude.

Bis 1900 war rund um die Kirche der Friedhof. Ein Teil des Zubaus steht auf diesem Areal, weshalb vor Baubeginn archäologische Grabungen durchgeführt wurden. Gefunden wurden 57 Gräber, Grabbeigaben und Devotionalien. Im März 2020 konnte mit den Bauarbeiten schlussendlich begonnen werden, die Sanierung des Altbestandes erfolgte in den neun Wochen der Sommerferien: „Als vorne die Kinder raus gingen, sind hinten die Bauarbeiter hinein gegangen“, schildert Bürgermeister Erich Trenker, der seiner Architektin dezidiertes Lob aussprach: Der Bau wurde punktgenau fertig, die Baukosten von 2,6 Mio. Euro wurden, auch dank einer Ausschreibung mit Fixkostenvorgabe (auf Empfehlung von Wiesinger) eingehalten.

„Jeder investierte Euro ist eine Investition in die Zukunft und in die Zukunft unserer Kinder“, war Landeshauptfrau-Stellvertreter Franz Schnabl ebenso vom Projekt begeistert, wie Landtagspräsident Karl Wilfing, der die Schule dann gemeinsam mit einigen Schülern lautstark eröffnete.

