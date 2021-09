Für viele war es eine perfekte Schlagernacht, als Melissa Naschenwang am 28. August beim Schurlwirt auftrat. Nun ist es aber so, dass die geltenden Corona-Maßnahmen nicht unbedingt spaßfördernd sind: Ein Schlagerfan sah die Regeln klar gebrochen, als schon bei der Vorband rund zehn Personen auf den Tischen zu tanzen begannen und, nach eigener Wahrnehmung, auch andere Gäste mit Getränken bekleckerten.

„Dadurch konnten wir die zugewiesenen Plätze nicht mehr einhalten, da durch das Verhalten dieser Gäste unsere Sicherheit nicht mehr gewährleistet gewesen ist und wir gezwungen waren, unsere Plätze zu verlassen“, schildert der Besucher gegenüber der NÖN.

Beschwerde bei Organisatoren führte zu Rangelei

Die folgende Beschwerde bei einem der Organisatoren führte zu einer Rangelei mit einem Security-Mitarbeiter, der Gast berichtet von Fauststößen gegen seine und die Brust seiner Partnerin, auch die Worte „alter Trottel“ und „vertrocknete Alte“ sollen gefallen sein.

Die Polizei rückte an und versuchte zu vermitteln, wobei für sie nicht klar ersichtlich war, wer der Verursacher der Rangelei war, eine Anzeige gibt es zu den Vorfällen bislang noch keine. Die überlegt sich der Gast aber. Und zwar wegen dem tätlichen Übergriff auf ihn, wegen den Beleidigungen und wegen der Nichteinhaltung der Corona-Maßnahmen.

Schurlwirt Herbert Mühlebner bestätigt die Rangelei im Publikum und versucht zu beruhigen. In einem Mail an den Gast entschuldigte er sich für die Vorfälle: „Scheinbar ist einer der Securitys unangenehm geworden“, sagt der Wirt, der auch bedauert, dass die Gäste dann die angebotenen Ersatzplätze nicht angenommen hätten und auch die Rückzahlung des Eintrittspreises nicht akzeptieren wollten. Was allerdings als monetärer Wiedergutmachungsversuch gedeutet wurde. „In so einer aufgeheizten Situation redet halt leider keiner normal“, bedauert der Schurlwirt.

„Da der Auftritt von Melissa bereits fortgeschritten war und wir keine Lust mehr hatten, dieser Veranstaltung weiter zu folgen, verließen wir das Gelände“, sagt der Gast stinksauer.