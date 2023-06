Gaweinstaler Schüler sollen Kompetenzen für die Lebensplanung erwerben

Dadurch sollen die Schüler besser auf die Berufs- und Wirtschaftswelt vorbereitet werden. Außerdem sollen sie lernen, besser mit Geld umzugehen und wirtschaftlichen Kompetenzen zu erlangen. Einer der Hauptgründe ist es auch, der stetig steigenden Jugendverschuldung entgegen zu wirken. Neben vielen Bewerbungen um den bundesweit ausgeschrieben Schulpiloten „Wirtschaftsbildung“ konnte sich auch die Mittelschule Gaweinstal durchsetzen.

Es soll ein kompetenzorientierter Unterricht werden. Eine zusätzliche Wochenstunde ist ab der 6. Schulstufe ein eigener Unterrichtsgegenstand über Wirtschaftskunde. Es wird aber auch fächerübergreifend das Thema Wirtschaft behandelt werden. Zusätzlich beginnt man aber auch schon in der 5. Schulstufe wirtschaftliche Fragen mit den Schülern zu erörtern.

„Es geht darum, die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu verstehen“, so Petra Schütt. „Wir wollen den Schülern das Rüstzeug mitgeben, um alltägliche Lebenssituationen besser zu beurteilen und bewältigen zu können“, ist die Aussage von Christina Binder. „Ziel ist es, die Schule als Teil des regionalen Wirtschaftskreislaufes zu etablieren“, hält Schulleiter Helmut Idinger fest. Dazu gehört aber auch, dass die Vernetzung der Schule mit Betrieben, nicht nur in Gaweinstal, sondern auch in der Umgebung, vorangetrieben wird.

Die Mittelschule Gaweinstal soll als innovative Bildungseinrichtung, welche nicht nur im regionalen Wirtschaftskreislauf einen bedeutenden Anteil einnimmt, wahrgenommen werden.