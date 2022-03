Gnadendorf: Glasfaser für alle Orte

Mobilfunker spusu wird die Gemeinde mit einem Glasfasernetz versorgen, der Spatenstich dafür fand am 23. Februar in Wenzersdorf statt. Die Arbeiten werden mit März beginnen.

„Bis alle Orte am Glasfasernetz angeschlossen sind, wird das vier oder fünf Jahre dauern“, sagt Bürgermeister Manfred Schulz (ÖVP), und selbst, wenn in einem Ort die Leitungsverlegung abgeschlossen ist, heißt das nicht, dass sofort Breitband-Internet zur Verfügung steht: Denn spusu müsse erst einmal die Orte an die entsprechenden Glasfaser-Knotenpunkte anschließen“, bremste er bei der Gemeinderatssitzung am 23. Februar die Erwartungen. „Wichtig ist, dass es passiert“, ist Schulz überzeugt, bei anderen Anbietern wäre die Gemeinde noch später dran.

Gnadendorf hatte schon 2014 erste Schritte Richtung Glasfasernetz gesetzt: Damals hatte A1 damit begonnen, die Leitungen bis zu sogenannten AON-Kästen zu verlegen, von dort wurden die Haushalte mit Kupferkabel angebunden. Wohnt man neben einem derartigen AON-Kasten, bekommt man eine respektable Bandbreite, in Röhrabrunn war davon nichts mehr zu merken.

Manche Siedlungen wurden dann an Glasfaser über die Landesinitiative NÖGIG angeschlossen, bei einem Vollausbau über dieses Programm müssten aber in jedem Ort 50 Prozent der Haushalte mitmachen, zudem gibt es im Ort wegen der AON-Kästen eine zu gute Bandbreite: „Da würden wir mit einem Netzwerksausbau nicht vor 2030 dran kommen“, sagt Schulz.

Glasfaser-Anschluss bis zu jedem Haus

Jetzt kam das Angebot von spusu: Die Arbeitstrupps verlegen das Kabel bis zur Grundstücksgrenze jedes Hauses, wer will, kann gleich anschließen lassen. Gegraben wird weitgehend in den Rabatten oder am Gehsteig. Damit spusu die bereits verlegten NÖGIG-Leitungen gleich mitnutzen kann, musste die Gemeinde diese vom Land kaufen, Kostenpunkt: 3.600 Euro, was einstimmig erfolgte.

spusu lässt sich dieses Pilotprojekt 10 Mio. Euro kosten, geht es nach dem Unternehmen, sollen weitere Gemeinden im Weinviertel dazu kommen: „Das Kupferkabel war die Telekommunikationsinfrastruktur der letzten hundert Jahre. Jetzt ist es höchste Zeit, die Region für die nächsten hundert Jahre bereit zu machen. Dafür brauchen wir die Glasfasertechnologie“, sagt Franz Pichler, Eigentümer und Geschäftsführer von spusu. Pichler wohnt in Olgersdorf, quasi in direkter Nachbarschaft, im Wirtschaftspark Mistelbach-Wilfersdorf soll die neue Firmenzentrale entstehen. spusu möchte mit diesem Schritt dezidiert den Fokus auf ländliche Regionen legen, die urbanen Zentren würden ohnehin von den großen Anbietern versorgt: Ländliche Regionen bringen zu wenige Kunden, und somit auch zu niedrige Umsätze, weiß Pichler. Das Engagement seiner Firma sei als strategische Planung für die nächsten Jahrzehnte ausgelegt.

Die Gespräche mit weiteren Gemeinden im Weinviertel laufen, möglicherweise folgt bald der Ausbau in Obersdorf und Wilfersdorf. Gebaut soll auch in Friebritz (Fallbach) werden.

