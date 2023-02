Pionier & Vorzeigebetrieb Stronsdorf: Müllentsorger investierte neun Mio. Euro

Betriebsbesuch beim Entsorgungsbetrieb: Bürgermeisterin Karin Gepperth, Ernst Berthold jun., Elisabeth Berthold und Ehemann Roman Kreilberger, Landtagspräsident Karl Wilfing, Landtagsabgeordneter Manfred Schulz. Foto: LT-Direktion NÖ/Evelyn Schultes

L ängst beschäftigen sich Entsorgungsunternehmen nicht mehr lediglich mit dem Leeren von kleinen und großen Müllbehältern, wobei auch dies gekonnt sein will. So hat sich das Familienunternehmen Berthold in Stronsdorf in den vergangenen 50 Jahren vom ursprünglichen Beginn als Schrotthändler, kontinuierlich in der zweiten Generation zum modernen Müllrecyclingunternehmen entwickelt. Demgemäß war Stronsdorf eine der ersten Gemeinden, die seinerzeit Mülltonnen bekam, als von Entsorgung und Müllrecycling weithin noch keine große Rede war.