Was tun, wenn bei einer Lehrkraft in einer der Mistelbacher Schulen der Verdacht auf Coronaviren-Infektion besteht? „In Wien wurde in so einem Fall die ganze Schule abgeriegelt, bis klar war, ob sich der Verdacht bestätigt oder nicht“, sagt Katastrophenschutz-Stadträtin Elke Liebminger (FPÖ): „Ist die Stadtgemeinde in so einem Fall auf alles vorbereitet?“

Derzeit ist Liebminger dabei, für derartige Fälle mit den zuständigen Sachbearbeitern der Stadtgemeinde einen Katastrophenplan zu erstellen.

„Wir müssen grundsätzlich dafür sorgen, dass die Kinder, wenn sie nicht aus der Schule dürfen, mit Essen versorgt werden und dass Decken bereit stehen, sollten sie im Turnsaal oder in den Klassenräumen übernachten müssen“, sagt Liebminger.

Geplant wird für die Kindergärten der Stadt und die Volksschule, für die Mittelschule sind die Gemeinden Mistelbach, Ladendorf und Wilfersdorf zuständig: „Aber da können unsere Pläne als Blaupause herhalten“, sagt Liebminger. Hat sich der Gemeinderat nächste Woche konstituiert, will sie mit den zuständigen Stadträten und den Sachbearbeitern regelmäßige Treffen einrichten, in denen Sicherheitsfragen erörtert und diskutiert werden. Katastrophenstab will Liebminger diesen Ausschuss übrigens nicht nennen, das käme ihr überzogen vor.