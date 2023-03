Poysdorf: Gemeinsam für eine schöne neue Schule

„In einem weiteren Schritt werden Zu- und Ausbauten mehrerer Kindergärten in der Großgemeinde folgen“ ergänzte Fürst. Die Raumkommission des Landes hat den Bedarf – auch aufgrund des stetigen Zuwachses in der Schule – bei zwölf Klassen festgelegt. Architekt Werner Zita beschäftigt sich gemeinsam mit dem Team der Gemeinde und der Lehrkräfte seit 2019 mit der Schulsanierung. Derzeit sind die Ausschreibungen im Laufen und im Sommer soll mit der Sanierung der Sanitäranlagen und dem Rückbau der Schule auf acht große Klassen ein erster Bauabschnitt in Angriff genommen werden.

Acht Klassen im Altbau, vier im neuen Trakt

Auf der Fläche der ehemaligen Buchdruckerei Bauer, Betrieb und Wohnhaus, wird ein Zubau mit vier Klassen und einer Zentralgarderobe errichtet. In einem letzten Bauabschnitt werden dann aus dem rund 20 Jahre alten Zubau zentral gelegen eine Aula und der Lehrerbereich geschaffen. Der Eingang wird komplett an die Schubertstraße verlegt und hier seitlich zurückgebaut angesiedelt. Geplant ist, im Herbst 2024 mit dem Bau fertig zu sein.

Die Projektvorstellung brachte viele interessante Details zutage. So ist für jeweils zwei Klassen auch ein Marktplatz geplant, der nicht nur Freiraum in den Pausen bietet, sondern auch sehr gut als zusätzlicher Unterrichtsraum genutzt werden kann. Auch ein neuer Werkraum findet im Neubau der Schule Platz, wo auch energietechnisch nach dem neuesten Stand der Technik gebaut und auch geheizt werden kann.

Gute Symbiose zwischen alt und neu

Bürgermeister Josef Fürst ersuchte die Eltern und Lehrer um Verständnis, dass es in den nächsten Jahren natürlich durch die Bauarbeiten zu einigen Erschwernissen kommen wird. Er dankte Direktorin Maria Aicher-Kandler und ihren Lehrkräften für das große Engagement bei der Planung und auch jetzt bei der Umsetzung des Projektes. „Wir müssen in den nächsten Jahren sehr flexibel und offen sein und werden so das Beste aus allem machen“, ist Direktorin Maria Aicher-Kandler überzeugt. „Denn danach haben wir die optimalen Voraussetzungen für einen modernen Schulbetrieb in der Volksschule“, betonte die Direktorin beim Elternabend.

Architekt Werner Zita betonte, dass die altehrwürdige Schule des 19. Jahrhunderts innen modernisiert, aber ergänzend auch moderne Architektur im Bereich des Zubaus eine gute Symbiose bilden wird.

