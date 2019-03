Zahlreiche Schreiben von Pendlerinnen und Pendlern hatten in den vergangenen Wochen die bestehenden Bedenken verdeutlicht.

Die ÖBB habe den Vorschlag des Pendlerausschusses in Laa geprüft, wie Michael Elsner, Regionalmanager der ÖBB in der Ost-Region, berichtete: „Die Maßnahme würde in der Hauptverkehrszeit eine Entlastung der Wiener Stammstrecke bewirken.

Auch bei den angedachten Zügen würde sich die Pünktlichkeit erhöhen.“ Eine Befragung von rund 1.200 Fahrgästen der Laaer Ostbahn biete für die ÖBB eine Grundlage eine mögliche zukünftige Umsetzung mit den Gemeinden zu diskutieren.

Eine Umsetzung könne aber auch in Zukunft nur im Einvernehmen geschehen, so Landesrat Schleritzko.