Mistelbach: Mega-Wohnbauprojekt am ehemaligen Schlachthof-Areal

Auf den 22.184 Quadratmeter großen, ehemaligen Gründen der „Wirtschaft Österreichischer Verbände“ (WÖV) - ein ehemaliger Großschlachthof - wird gleich hinter dem Bistro eine neue Wohnhausanlage entstehen. Da der Projektbetreiber wegen eines zusätzlichen Besucherparkplatzes kompakter planen musste, beantragte er, dafür vier statt nur drei Stockwerke bauen zu dürfen - hinsichtlich der gewidmeten Bauklasse kein Problem.

Die Bebauungsdichte am Areal sinkt dadurch von 32 auf 28,5 Prozent, die Wohnfläche bleibt mit 12.800 Quadratmetern gleich. FPÖ-Gemeinderätin Elke Liebminger warnte davor: Würde das genehmigt werden, könnten auch andere Bauträger auf die Idee kommen, höher bauen zu wollen. Der Gemeinderat stimmte aber der Umplanung zu.

Anlage ist von drei Seiten von Wasser umflossen

Geplant ist grundsätzlich, die drei Wohnblöcke auf dem Spitzgrundstück rund um einen zentralen Teich anzuordnen. Geparkt wird in einer 13.000 Quadratmeter großen Tiefgarage, insgesamt wird es 375 Pkw-Stellplätze für die Bewohner und 30 Besucherparkplätze geben. Für Fahrräder sind 330 Abstellplätze vorgesehen. Für einen Kinderspielplatz sind 1.375 Quadratmeter geplant.

Was die Anlage besonders macht: Sie hat nicht nur in der Mitte einen Teich, sie ist auch von drei Seiten von Wasser umflossen: Das Grundstück liegt direkt an der Abzweigung des Mühlbaches von der Zaya. Genau vis-à-vis wird der neue Kindergarten der Stadt entstehen.

So soll die Wohnanlage auf den WÖV-Gründen aussehen. Foto: Repro: Michael Pfabigan

Die „Wirtschaft Österreichischer Verbände“ (WÖV) war ein Großschlachthof mit 80 Mitarbeitern bei der Gründung 1969. In den 1980er-Jahren arbeiteten hier sogar 115 Personen, 1994 wurde die WÖV in Mistelbach geschlossen. Seither steht das Gelände leer.

