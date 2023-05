Schwarzenegger kam zur Solutions-Hub-Eröffnung nach Asparn

Dafür wurde die rund 20 Jahre alte Anlage einem Facelifting unterzogen: Aus der Open-Air-Bühne wurde ein Pavillon, aus dem Gastrobereich ein lichtdurchflutetes Kaminzimmer und das Café wurde entkernt und als stylische Bar umgestaltet. Und der Tisch, an dem „Arnolds Stammtisch“ zur Eröffnung abgehalten wurde, wurde aus 80 Jahre alten Dachbalken gebaut: „Wir haben versucht, möglichst viel zu recyceln und zu upcyclen“, sagt Langthaler. Als sie Schwarzenegger erklärt, dass das Kaminzimmer mit 20 Jahren ein altes Gebäude sei, musste der Gouvernator lachen: „Das ist nicht einmal bei uns in Los Angeles alt!“ Von der Anlage war er begeistert: „Ich bin so begeistert, was du da geschaffen hast!“

Der Austrian World Summit (AWS) Solutions Hub soll einen Ideenaustausch zum Thema auch außerhalb der AWS-Zeiten ermöglichen, vernetzen und Menschen zusammenbringen: „Es gibt kein konservatives und kein liberales Wasser oder Luft. Wir müssen alle zusammenarbeiten und die Probleme gemeinsam lösen“, sagt Schwarzenegger. So habe er als Gouverneur in Kalifornien es geschafft, die Umweltsituation binnen weniger Jahre zu verbessern, und so sollte es überall gemacht werden.

„Ich bin stolz, dass der AWS jetzt einen dauerhaften Standort in Niederösterreich hat“, sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Asparn soll ein Ort werden, an dem neue Lösungen diskutiert werden, wo neue Netzwerke gegründet werden können und wo man eine Plattform für große Firmen und junge Start-ups schaffen kann.“ Und es ist auch ein Platz, wo man diese Fragen mit der Bevölkerung diskutieren kann. „Es gibt keinen besseren Platz, um das zu machen, als NÖ“, ist die Landeshauptfrau überzeugt. Immerhin würden österreichweit 50 Prozent des Stroms aus Sonnen- und Windenergie in NÖ erzeugt: „Und wir planen heuer noch 200 neue Windkraftanlagen, 15.000 Sonnenkraftwerke und 29 Biogasanlagen“, kündigt Mikl-Leitner an. „Der AWS Solution Hub kann uns hier künftig mit Ideen und Lösungen helfen“, ist sie überzeugt.

Um ein Projekt wie den AWS Solutions Hub zu schaffen, brauchte Langthaler auch Partner: „Als mir Monika Langthaler die Idee präsentiert hat, habe ich sofort gesagt, dass wir mitmachen“, sagt Michael Höllerer von der Raiffeisen Landesbank Wien-NÖ: „Natürlich hätte ich besser verhandeln können, aber Monika war so überzeugend“, lacht er. Überzeugt habe ihn die zukunftsoptimistische Ausrichtung der Idee: „Eine pessimistische Einstellung haben ohnehin viele Menschen und Politiker“, das gehöre geändert, findet Höllerer.

Partner des Solutions Hubs ist auch der Mobilfunker spusu. Chef Franz Pichler, selbst aus der Gemeinde Asparn, wird die Anlage für Seminare und Vernetzungstreffen nutzen. Weitere Zusammenarbeitsfelder sind nicht ausgeschlossen.

