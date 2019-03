E-Tankstelle am Wolkersdorfer Bahnhof in Betrieb .

Die ÖBB haben mit ihrem Kooperationspartner Smatrics eine E-Ladestation am Bahnhof in Wolkersdorf in Betrieb genommen. Den Kundinnen und Kunden stehen zwei Lademöglichkeiten für ihr Elektrofahrzeug zur Verfügung.