Politik trauert Trauersitzung des Landtages für Edmund Freibauer

Lesezeit: 3 Min Team Mistelbach

Landtagspräsident Karl Wilfing würdigte im Beisein der Familie Freibauer und politischer Wegbegleiter wie Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptmann außer Dienst Erwin Pröll oder Bundesministerin Claudia Tanner die Verdienste von Alt-Präsidenten Edmund Freibauer. Foto: NLK/Burchhart

„Wir wollen heute einem Menschen ‚Danke‘ sagen, der der unsagbar viel für unser Land und seine Mitmenschen getan hat“, begann Landtagspräsident Karl Wilfing seine Rede in der Trauersitzung anlässlich des Ablebens von Alt-Präsidenten Edmund Freibauer. „Er hatte Achtung vor allen Menschen, eine hohe soziale Gesinnung, getragen von einem Menschenbild aus der katholischen Soziallehre, die ihm immer Richtschnur für sein Leben war“, so der Landtagspräsident, der der Witwe Hannelore Freibauer und deren Familie sein Mitgefühl in diesen schweren Stunden aussprach.