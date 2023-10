Eklat in Schrattenberg: „Ein Schaden für die gesamte Politik!“

Als Erster aus der Riege der Bezirksparteichefs reagierte FPÖ-Bezirksobmann und Bundesrat Michael Bernard auf die Wirtshausprügelaffäre in Schrattenberg: Er forderte noch am Dienstag den sofortigen Rücktritt Bauers - was dieser am Abend dann auch tat. „Es kann nicht sein, dass ein Amtsträger, der Bürger öffentlich als ‚großes A...loch‘ bezeichnet, mehrmals mit dem Umbringen bedroht und zu guter Letzt auch noch handgreiflich wird, ungestraft im Amt bleiben darf“, ärgerte sich Bernard. Das sei inakzeptabel.

Für SPÖ-Bezirksvorsitzende und Nationalrätin Melanie Erasim war der Rücktritt die einzig logische Konsequenz, wenn einem Demokratie und die Politikerrolle als Vorbild etwas bedeutet: „Ich glaube, dass solche Bilder die Politik generell wieder in ein schlechtes Licht rücken“, sagt Erasim: Sie würde die Bilder nicht strafrechtlich, sondern politisch betrachten: „Und da gibt es nur eines zu tun: Rücktritt.“ Bauers Zögern, diesen Schritt zu setzten, ist für sie ein Sinnbild für die nicht vorhandene Rücktrittskultur in der ÖVP: „Und dieses Video und jene von Strache und Nehammer sind Puzzleteile, die es nicht einfach machen, den Beruf des Politikers auszuüben“, sagt Erasim.

„Wenn sie von Rücktrittskultur redet, dann soll Erasim mal mit ihren Wiener Parteikollegen reden. Da hätte sie viel zu tun“, kontert ÖVP-Bezirksobmann und Landtagspräsident Karl Wilfing. Johann „Johnny“ Bauer sei ein hervorragender Bürgermeister, der für Schrattenberg viel geleistet habe. Der Rücktritt war nach den Vorfällen allerdings eine logische - und richtige - Konsequenz.

Warum also die anfängliche Ankündigung, erst mit Ende November gehen zu wollen? „Der Bürgermeisterwechsel war ohnehin mit Ende des Jahres geplant. Bauer wollte erst die Gremien wegen der Nachfolge befassen, damit es eine geordnete Übergabe geben kann“, sagt Wilfing. So müsse das jetzt überfallsartig geschehen.

Was Wilfing nicht versteht, ist, dass jetzt manche glauben, sie müssten noch nachtreten: „13 Jahre lang stand Bauer als Bürgermeister außer jeder Kritik. Dass man nicht alles allen recht tun kann, ist klar.“ Sogar die SPÖ hätte ihn ohne Diskussion bei der Bürgermeisterwahl gewählt.

Nach Prügelaffäre Schrattenberg: Bürgermeister Johann Bauer tritt sofort zurück

„Rücktritt war notwendig, um weiteren Imageschaden abzuwenden“

„Diese Vorfälle sind eine Ermahnung an alle in der Politik, Demut vor den Bürgerinnen und Bürgern zu haben“, sagt Grüne-Bezirkssprecher Christian Schrefel: „Wenn das politische Korrektiv fehlt, eine Opposition und Debattenkultur, dann drohen autokratische Verhältnisse.“ Als Grüne brächten sie seit fast 30 Jahren Kontrolle, Transparenz und Gesprächskultur in viele Gemeinden: „Teilweise ist das das Bohren dicker Bretter“, findet der Wolkersdorfer.

„Das Video spricht für sich. Leider unfassbar, aber bestimmt kein Einzelfall“, sagt der Mistelbacher NEOS-Stadtrat Leo Holy: „Es zeigt nur, wie manche Menschen auf die Bevölkerung herunterschauen.“

Was sagt eigentlich ÖVP-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu den Vorfällen? Eine entsprechende NÖN-Anfrage lässt sie sofort vom Landesgeschäftsführer beantworten: „Die Vorfälle in Schrattenberg und das öffentlich gewordene Video werfen - unabhängig von der monatelangen Vorgeschichte zwischen dem betroffenen Bürger und der Gemeinde - ein schlechtes Licht auf das so wichtige und verantwortungsvolle Bürgermeister-Amt. Bürgermeister Bauer hat die persönlichen Konsequenzen gezogen und ist zurückgetreten. Ich begrüße diesen Schritt und halte ihn für unausweichlich, um weiteren Imageschaden abzuwenden und zu einer sachlichen Gemeindepolitik für alle Schrattenbergerinnen und Schrattenberger zurückzukehren“, so der Landesgeschäftsführer der VPNÖ, Matthias Zauner.