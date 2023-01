Neues Phantombild nach Angriff auf Mädchen in Mistelbach

„So kann es nicht weitergehen“, sagt eine Mistelbacherin in den sozialen Medien, der Schock sitzt tief: Binnen kurzer Zeit wurden ein 14-jähriges Mädchen und eine junge Frau Opfer eines Unbekannten, der das Mädchen mit einem Messer verletzte und eine 21-Jährige zumindest bedrohte.

Hinweise gesucht Mädchen in Mistelbach von Unbekanntem mit Messer verletzt

Die 14-jährige Schülerin wollte am Freitagnachmittag, 13. Jänner, gegen 17.30 Uhr über den Verbindungsweg bei der Einfahrt zum Bundesschulzentrum Richtung Spreizergasse nach Hause gehen.

Tatort Spreizergasse: Ein Unbekannter attackierte ein 14-jähriges Mädchen mit einem Messer. Foto: Michael Pfabigan

Plötzlich schoss der unbekannte Täter auf dem wenig frequentierten Gehweg von hinten auf das Mädchen zu und riss es zu Boden: „Dabei bedrohte er sie mit dem Umbringen“, sagt die Polizei: Die Drohung unterstrich er noch mit einem Messer, das er in der Hand hielt: „Das Mädchen dürfte im Zuge der Abwehrreaktion in Richtung des Messers gegriffen haben. Sie erlitt Schnittwunden an beiden Handinnenflächen“, sagt ein Ermittler.

Der Täter ließ danach von dem Opfer ab und flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtzentrum. Die Rettung brachte das Mädchen ins Landesklinikum Mistelbach, wo es ambulant behandelt wurde.

Kurz vorher, gegen 17.15 Uhr, hatte möglicherweise der gleiche Täter eine 21-jährige Frau am Mistelsteig attackiert: Laut Polizeiangaben hatte er sich vor ihr aufgebäumt, als die junge Frau ihn bemerkte, hatte er sich seelenruhig eine Sturmhaube über das Gesicht gezogen: „Er sprach dabei kein Wort und es kam zu keinem Angriff“, sagt die Polizei.

Tatort Mistelsteig: Eine 21-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Foto: Michael Pfabigan

Als die Eingangstüre eines Anrainer-Wohnhauses von innen geöffnet wurde, ging der Mann auf dem eher stark frequentierten Weg ruhig davon.

Beide Opfer beschreiben den Täter nahezu gleich, eine eingeleitete Fahndung verlief erfolglos, die Ermittlungen laufen.

