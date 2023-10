Polizeikontrollen Fünf Schlepperfestnahmen in 14 Tagen an NÖ-Grenze zur Slowakei

Foto: Shutterstock, DesignRage

Werbung Jetzt reinklicken und ansehen! Anzeige Habt ihr schon unsere neuesten Videos und TV-Beiträge gesehen?

B ei den am 4. Oktober wieder angelaufenen Grenzkontrollen zur Slowakei sind in den ersten 14 Tagen in Niederösterreich fünf Schlepper festgenommen worden.