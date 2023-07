„Ich hoffe, dass die Bevölkerung den Piefke annimmt“

Stefan Pokall übernimmt (wie berichtet) die allgemeinmedizinische Ordination im „LaaPlus“-Gesundheitszentrum. „Ich wollte schon immer in 'L.A.' arbeiten“, sagt er augenzwinkernd zu seinen Bekannten, die von seiner Entscheidung erfahren haben. Der Allgemeinmediziner nennt den Ärztemangel in Laa und die Förderung der Stadtgemeinde als Hauptgründe für diese Entscheidung, in der Stadtgemeinde zu praktizieren, außerdem bietet das „LaaPlus“ für ihn ein ideales Umfeld: „Hier wurden vom lokalen Investor alle Voraussetzungen für ein kleines Krankenhaus geschaffen.“

Den Schritt in die Selbstständigkeit trifft er ganz bewusst. „Wenn man als Arzt in Österreich bleiben möchte, dann bietet die Selbstständigkeit mehr Möglichkeiten, sich entfalten zu können – ohne Chefarztzwänge.“ Es sei klar, dass die Dienstleistungen an das Kassensystem gebunden sind und sich rentieren müssten. „Trotzdem glaube ich, dass ich als selbstständiger Arzt einen größeren Freiraum habe als im Spital“, führt er aus.

Ich liebe dieses Land Niederösterreich und seine tiefen kulturellen Wurzeln Stefan Pokall

Der 45-Jährige ist in Hannover und Berlin aufgewachsen, studierte in Deutschland und ab 2000 in Österreich. Er absolvierte die Facharzt-Ausbildung für Kinder- und Jugendchirurgie in Österreich, den USA und Deutschland, das Diplom für Allgemeinmedizin hält er erst seit Jänner in seinen Händen. Pokall war in Niederösterreich an den Landeskliniken Tulln, Hollabrunn und St. Pölten tätig.

Pokall war bis jetzt überwiegend in Kliniken in Österreich und Deutschland aktiv, hat während seiner Facharztausbildung auch Grundlagenforschung in den USA betrieben und war die letzten Monate intensiv im 141-Ärztenotdienst und an Wochenenden im Bezirk Mistelbach und Hollabrunn unterwegs. „Ich liebe Niederösterreich und seine tiefen kulturellen Wurzeln“, betont er. Die Tendenz, dass sich viele seiner Kollegen ins Wahlarztsystem zurückziehen, sieht er kritisch: „Wir haben keinen Ärztemangel in Österreich. Wir haben aber nicht genug Ärzte, die die Arbeit so weitermachen wollen wie bisher.“

Was der Arzt in Österreich für rückständig hält

Er tritt mit Juli die Nachfolge von Philipp Schwarzinger an, der als beliebter Arzt sehr stark frequentiert war. Warum ist sich Pokall so sicher, dass er diese Herausforderung meistern kann? „Mein Vertrauen auf Gott, ohne das geht gar nichts“, antwortet er. „Der Glaube ist ein ganz zentraler Punkt in meinem Leben und bei meiner Arbeit als Arzt.“ Das solle nicht als Ausrede gewertet werden, betont er noch. „Da ist sehr viel Realismus aus meiner Erfahrung als Vater und Arzt dabei. Ich bin überzeugt, dass es viel Arbeit sein wird“, lächelt er.

Mittelfristig will er seine Expertise als Kinder- und Jugendchirurg stärker einbringen, auch wenn es dafür noch Voraussetzungen zu schaffen gilt: „Die Kinderchirurgie existiert in Österreich nicht für die Kasse. In Deutschland können Sie den Leistenbruch eines Kindes bei einem niedergelassenen Kassen-Kinderchirurgen mit niedergelassenem Kassen-Anästhesisten operieren. Das zahlt also die Kasse“, führt er aus. „In Österreich gibt's das nicht, weil in Österreich die Meinung herrscht: Ein Kind, das operiert werden muss, gehört ins Spital, auch deswegen, weil die Behandlung im Kassensystem eben gar nicht abgerechnet werden könnte.“ Das hält er für rückständig.

Allgemeinmedizin hat für Pokall jetzt Priorität

Es sei sehr wohl möglich, Eingriffe in einem ambulanten Operationsraum durchzuführen, ganz abgesehen von den vielen Operationen, die bei Kindern in lokaler Betäubung möglich sind. Das hat den Vorteil, dass das Kind und seine Familie nicht dem Stress und den Krankenhauskeimen eines Spitals ausgesetzt sind. „Das Kind erholt sich am besten in einer intakten Familie“, meint Pokall.

Pokall ist aber eines klar: Die bisher üblichen Behandlungsformen bestehen in Österreich seit vielen Jahrzehnten. „Die Leute haben sich darauf eingestellt.“ Veränderungen müssen behutsam umgesetzt werden, deswegen habe die Allgemeinmedizin für ihn in Laa jetzt erstmal Priorität.

Der neue Arzt öffnet die Ordination am 6. Juli und führt sie mit zwei Angestellten. Der siebenfache Vater ist seit 21 Jahren mit einer Österreicherin verheiratet und will weiterhin mit seiner Familie in Wien wohnen, ein weiterer Anknüpfungspunkt sind seine Schwiegereltern, die in der Nähe von Hollabrunn leben. „Ich hoffe, dass die Bevölkerung den Piefke annimmt, denn der Piefke lebt schon lange in Österreich“, meint er am Ende des Gesprächs lachend.