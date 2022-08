Mistelbacher K-Team: Bären, Baustellen und Wahnsinns-Straßen

Werbung

Die Mistelbacher Rudolf Buryan, Benjamin Hymer, Lena Sattmann und Alexander Schöfböck nehmen auch heuer wieder an der Low-Cost-Rallye Pothole Rodeo teil. Die Route führt die vier Mistelbacher in ihrem 20 Jahre alten Feuerwehrauto über Rumänien, Griechenland und Albanien die dalmatinische Küste zum noch geheimen Zielort in Kroatien.

In Rumänien führte die Route über die legendäre Transfogarasche Hochstraße durch das Făgăraș-Gebirge, wo die Potholer Bären direkt am Straßenrand sahen. Nicht einen, gleich mehrere. Und einmal standen sie, als sie laut Navi auf die Autobahn auffahren wollten, auf der Autobahnbaustelle und hatten eine Straßenwalze vor sich.

In Bulgarien machten sie Halt bei der Flintstone-Tankstelle und in Griechenland besuchten sie die Feuerwehr in Thessaloniki, wo sich die Potholer über die Arbeit der Feuerwehrleute in Griechenland informierten: „Die fahren in den Sommermonaten jeden Tag in den Wäldern Patrouille“, erzählt Feuerwehrmitglied Benjamin Hymer.

Das war der südlichste Teil der Reise, ab da ging es wieder nach Norden. „Die Herren freuen sich schon auf die Pothole-Straßen“, berichtet Lena Sattmann, einzige Frau im Team. Dort fand das K-Team auch die erhofften, abenteuerlichen Straßen.

Die Reise neigt sich dem Ende zu, jetzt geht es entlang der Küste nach Norden. Bisher zurück gelegte Kilometer: Knapp 4.000.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.