Hundert Prozent Auslastung - das ist eine Besucherbilanz, die man erst mal haben muss. Märchensommer-Intendantin Nina Blum ist mit der heurigen Saison im Schloss Poysbrunn mehr als zufrieden.

Sie habe das Gefühl, dass „Die kleine Meerjungfrau, neu erfischt“ gut angekommen ist, sagt Blum. Das Feedback sei gut gewesen. Woran liegt‘s? An einem treuen Stammpublikum, an einem Stammensemble, bei dem das kindliche Publikum sich schon seinen Star aussucht, und eine Autobahn, die Poysbrunn fahrtechnisch deutlich an die Bundeshauptstadt heranrückte.

12.000 Besucher begrüßt

Insgesamt durften sich Nina Blum & Co über 12.000 Besucher freuen, was eine neuerliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr, damals waren es knappe 11.000, bedeutet. „Wir haben jetzt organisatorisch einen Plafond erreicht, den es zu halten gilt“, sagt Nina Blum.

Vorbereitungen für neue Saison

Die Saison ist vorbei, und schon wird an der nächsten Produktion gearbeitet: Am 4. Juli 2019 wird „Das Dschungelbuch – neu gebrüllt“ Premiere feiern: „Die Herausforderung wird sein, dass wir viele Tierkostüme brauchen, die nicht nur gut aussehen, sondern auch im Hochsommer spielbar sein müssen, ohne dass uns unsere Darsteller umkippen“, lacht Blum.

Beim Ensemble bleiben dem Märchensommer die Stars erhalten: Fix dabei sind wieder Valentina Frais, Christian Kohlhofer und Daniel Ogris. „Mogli wird Patrizia Leitsoni spielen“, sagt Blum. Für sie sei erstens Mogli nie klar ein Bub gewesen, Leitsoni, die vor zwei Jahren bei Aladin die Jasmine gespielt hat, verkörpert zudem für sie den androgynen Typ, der zu Mogli passe.

Der Kartenvorverkauf für „Das Dschungelbuch – neu gebrüllt“ startet am 1. Dezember. Informationen im Internet unter www.maerchensommer.at.