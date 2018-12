Der Kirchenchor samt Orchester unter der Leitung von Thomas Hugl, widmete am 22. Dezember dem Lied „Stille Nacht, Heilige Nacht“ sein Weihnachtskonzert. Herbert Untner und David Jilli führten mit interessanten Informationen zum Lied durch das Programm.

Das vor 200 Jahren in Oberndorf in Salzburg erstmals gesungene Lied wurde durch die Sängerfamilien Rainer und Strasser aus dem Zillertal in die Welt hinausgetragen. Bald war es zum Tirolerlied ohne Verfasser geworden. Der Neugierde des deutschen Kaisers Wilhelm ist es zu verdanken, dass in St. Peter in Salzburg nach dem Verfasser angefragt wurde und hier der Sohn von Franz Xaver Gruber zur Schule ging.

So wurden Joseph Mohr und Franz Xaver Gruber und der Salzburger Ursprung dieses weltweiten Friedensliedes niedergeschrieben. Chor und Solisten sangen mehrere Versionen des Liedes, zu Beginn die gebräuchliste Fassung mit Tanja Kapusta, Edith Ruis und Katrin Schuster an der Gitarre. Katrin Schuster und Tanja Kapusta sangen die Halleiner Fassung aus 1845 und Thomas Hugl und Harald Killer brachten zum Abschluss die Originalfassung aus 1818 ins Konzert ein.

Unter den Gästen auch Landtagspräsident Karl Wilfing und Bürgermeister Thomas Grießl.