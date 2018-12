Im Vorjahr hatte er lebensgroße Krippenfiguren mitgebracht, die so großen Anklang fanden, dass sich eine Gruppe auf Initiative von KFB Pfarrleiterin Gerlinde Kaiser engagierte, um durch private Spenden die Figuren ankaufen zu können. Jürgen Zeiler unterstützte das Projekt, in dem er ein wunderschönes Krippenhaus baute.

Am 9. Dezember um 16.30 Uhr wird die große Weihnachtskrippe durch Pfarre Wolfgang Polder gesegnet. Die Krippe hat in der Hauptstraße Nr. 77 ihren Platz gefunden. Während des Adventzaubers am 15. und 16.12. ist die Weihnachtskrippe in der Kellergassen Franzbergen aufgestellt.