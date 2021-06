Das qualitativ hochwertige Kinderwandertheater für Familien mit Kindern ab 3 Jahren ist mit viel Musik und Interaktion jedes Jahr aufs Neue ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie! Schon seit 15 Jahren lockt der Märchensommer große und kleine Zuschauer ins Schloss Poysbrunn und verzaubert mit neuen, aktuellen, humorvoll-musikalischen Märchen. 2021 feiert der Märchensommer sein 15-jähriges Jubiläum.

Viele zauberhafte und spannende Inszenierungen hat es bereits gegeben! Zu Beginn standen eigene, neue Märchen am Programm: „Prinzessin sucht Prinz“, „Malanda – das Feenland der Träume“, „Hex Mex“, „Märchenkarussell“, „Riesenfreund“, „Anamey – der Ruf der Indianer“ und „Schlossgeflüster“.

Seit 2014 verwandelt die Autorin Michaela Riedl-Schlosser - auch aus Disney Verfilmungen - bekannte Märchenstoffe in aufregende und neue Wanderfassungen: „Alice im Wunderland – neu erträumt“, „Der Zauberer von Oz“, „Aladin und die Wunderlampe – neu erleuchtet“, „Peter Pan und Tinkerbell“, „Die kleine Meerjungfrau – neu erfischt“ und „Das Dschungelbuch – neu gebrüllt“.

Im Jubiläumsjahr gibt es wieder einen programmatischen Wechsel: "Der Märchensommer wendet sich den klassischen Märchen der Gebrüder Grimm zu. So ist heuer eines der wohl beliebtesten und bekanntesten Grimm-Märchen in einer ganz neuen Fassung zu sehen: „Schneewittchen – neu verzwergt“", sagt Intendantin Nina Blum.

In 15 Jahren wurden über 100.000 Besucherinnen und Besucher in Nina Blums Märchenwelten entführt. Die Vorfreude auf die Öffnung von Schloss Poysbrunn für die fünfzehnte Saison am 8. Juli ist groß.

Aufgrund von Corona und den verordneten Maßnahmen (fixe Sitzplätze, Abstandsregelungen, etc.) musste der Märchensommer 2020 verschoben werden. Für den Sommer 2021 wurden unterschiedliche Szenarien vorbereitet, sodass im Sommer auch dann gespielt werden kann, wenn fixe Sitzplätze notwendig sein sollten und Abstandsregeln weiterhin gelten. Daher steht dem Schneewittchen heuer nichts im Wege.

Termine:

Juli: 9.7. 10.7., 11.7., 16.7., 17.7., 18.7., 23.7., 24.7., 25.7., 30.7., 31.7.

August: 1.8., 68., 7.8., 8.8., 13.8., 14.8., 15.8., 20.8., 21.8., 22.8., 27.8., 28.8., 29.8., 30.8.

Freitag um 16 Uhr, Samstag & Sonntag um 11 und 16 Uhr

Zusatzvorstellungen: 22.7., 29.7., 12.8., 26.8. jeweils 16 Uhr

Karten erhältlich auf www.maerchensommer.at, in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ mit Ö-Ticket – Service und unter shop.raiffeisenbank.at und unter www.noen.at/ticketshop