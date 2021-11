Reiche Kiwi-Ernte trotz Hagel

Immer rund um Allerheiligen hat der Hobbygärnter und Weinvierler Wetterexperte Rudi Wittmann seine Kiwi-Ernte. Auf die Idee, Kiwis anzupflanzen, kam er bei einem Urlaub in Südtirol 1985.

„Aber so ganz hat es nicht gleich funktioniert, die männlichen Sträucher sind mir meist erfroren“, erzählt der Gartenexperte. Als dann zu den Neuseeland-Kiwis die selbstbefruchtenden Mini-Kiwis dazukamen, klappte es auch bei den großen Kiwis, die gleichzeitig blühen und von hier ihre Befruchtung bekamen.

4.224 Neuseeland-Kiwis im Jahr 2019 geerntet

So gab es dann im Jahr 2000 die erste Ernte von 50 Stück. In den letzten sieben oder acht Jahren ist dann die Ernte immer größer geworden. Die Hecke wächst auf einer Pergola und 2019 konnten 4.224 Neuseeland-Kiwis geerntet werden. Heuer hat der Hagel eine Rekordernte verhindert. Sie ist aber mit rund 2000 Stück von nur einem Strauch noch immer sehr gut.

Die Kiwis kommen zum Nachreifen in den Erdkeller und so gibt es bis in den März hinein köstliche vitaminreiche Poysbrunner Kiwis. Die dichte Kiwihecke ist auch ein idealer Schutz für die Singvögel und so hat Rudi Wittmann hier auch seine zehn Vogelhäuschen, gut geschützt vor Raubvögeln, platziert.