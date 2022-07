Viel Witz und Ohrwürmer beim Märchensommer

Werbung

Es sind doch immer die Ratten, die an die Macht wollen: Beim Märchensommer NÖ in Poysbrunn wurden heuer „Die Bremer Stadtmusikanten – neu vertont“, am 7 Juli war Premiere. Das Ergebnis ist ein farbenfrohes Wandertheater mit Liedern mit Ohrwurmcharakter und viel Witz, bei dem auch das erwachsene Publikum schmunzeln kann.

Die dünne literarische Vorlage des bekannten Grimm‘schen Märchens ermöglichte Autorin Michaela Riedl Schlosser, sich inhaltlich auszutoben und die Charaktere neu und mit viel Liebe zum Detail zu zeichnen: Tobias Eiselt ist der Hund, der nicht bellen will - und einer der beiden Checker der Stadtmusikanten, Patrizia Leitsoni die Socialmedia-süchtige Influencer-Katze Schmatze, die ihr Leben mit ihren virtuellen Follower teilt.

Der Esel Neesel, gespielt von Christian Kohlhofer, hat ein Problem mit seinem Lebensstil: ein bisschen grantelnd, kann er nicht Ja zum Leben und dem Rest sagen und der Auahahn Johannes Kemetter ist ein wehleidiges Hendl, das vermutlich ohne Schmatze und Hund im Suppentopf gelandet wäre.

Sensationell ist die Gang der Bösewichte: Die Ratten, die in Bremen die Macht übernehmen wollen. Ariane Swoboda, Adriana Zartl und Gudrun Nikodem-Eichenhardt geben ein wunderbares Rat-Pack - mit vielen Anleihen an den Paten und Mafia-Klischees und fetzigen Liedern.

Neu im Märchensommer-Team ist Patrick Weber alias Dragqueen Grazia Patricia, er ist die Miss Piggy-ähnliche Bürgermeisterin von Bremen. Eine Bereicherung des Teams.

Was ist neu beim Märchensommer: Das Event ist seit heuer ein „Green Event“, sprich es wird auf Nachhaltigkeit und Müllvermeidung geachtet, der Recycling-Gedanke geht sogar so weit, dass Kostüme und Kulissenteile wiederverwertet werden.

Recycelt wurden bei der Premiere auch die Corona-Sicherheitsmaßnahmen: Eintritt gab es nur mit aktuellem Antigen- oder PCR-Testergebnis, wer keines hatte, konnte unkompliziert am Eingang selbst Nasenbohren und testen. Tests sind für die weiteren Vorstellungen nicht geplant.

Fazit : Die Ratten witziges Highlight der „Bremer Stadtmusikanten“, die Melodien ins Ohr gehend, die Figuren liebevoll entwickelt und mit Katze Schmatze finden viele Jugendliche eine Identifikationsfigur. Weil Influencer sind ihre Lebensrealität.

