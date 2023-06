Poysbrunner Märchenbuch Lesen oder zuhören

Im Märchendorf Poysbrunn wurde das neue Märchenbuch präsentiert. Foto: Werner Kraus

A lle Märchen, die in 15 Jahren NÖ Märchensommer gespielt wurden oder auch als Darstellungen in Poysbrunn aufgestellt wurden, fanden Einzug in das neue Poysbrunner Märchenbuch.

Für das Märchenbuch hat Gertrude Mörth eigene Fassungen der Märchen geschrieben. Viele Tage und Wochen wurden mit der Neutextierung verbracht. Unterstützt wurde sie beim Buch durch Franz Vinzens sowie Nina Blum, Helmut Kulhanek und Maria Mangott vom NÖ Märchensommer. Kinder sorgten für wunderschöne Illustrationen, aber auch der begnadeten Zeichner Wolfgang Schüssel, der Vater von Nina Blum, hat tolle Zeichnungen zu den Märchen beigetragen. Das Märchenbuch ist kein reines Lesebuch. Mit QR Codes wird es auch zum Hörbuch. Das 180 Seiten starke Poysbrunner Märchenbuch ist ein gelungenes Werk, das um 30 Euro beim Märchendorf, aber auch bei allen Veranstaltungen des NÖ Märchensommers, angeboten wird. „Es ist ein Projekt Hand in Hand und zeigt, wie gut wir in den 15 Jahren zusammengewachsen sind“, betonte Intendantin Nina Blum bei der Präsentation des Poysbrunner Märchenbuches.