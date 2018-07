Mit abwechslungsreichem Spieleprogramm wird in den Sommer gestartet.

Mit dem Ferienspiel-Opening am Spielplatz Millenniumsstraße in der Siedlung Süd wurde das diesjährige Ferienspielprogramm gestartet. Fast 50 Programmpunkte gibt es heuer wieder für die Kinder.

Stadtrat Josef Fürst dankte Carmen Hörwein und ihrem Team für das tolle Spielprogramm. Auch Gemeinderätin Sabine Lenk ist mit viel Engagement dabei. 13 neue Ferienspielprogamme zeigen, dass sich das Team immer etwas Neues einfallen lässt. So gibt es am 4. Juli eine Führung auf dem Bienenweg und am 5. Juli die Gestaltung eines Ton-Türschildes. Für den 21. Juli ist ein Traktor-Ausflug zum Barfußweg nach Schrattenberg geplant.

Der Abschluss des Ferienspieles findet am 1. September ab 9 Uhr im Vino Versum statt. Ferienspielprogramme und Pässe sind im Weinmarkt erhältlich.