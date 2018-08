Am 26. August war es so weit: „Wir haben 150 Personen mit dem Namen Poys in den verschiedensten Schreibweisen eingeladen. Oft ist es ein Wechsel zwischen i und y oder den verschiedensten S-Formen. Wir freuen uns sehr, dass eure Namensvettern heute hier in Poysdorf feiern“, betonte Bürgermeister Thomas Grießl bei der Begrüßung.

Die Poys kamen nicht nur aus dem Poybachtal von Poysdorf und Großkrut. Die weitest Angereisten kamen aus Vorchdorf in Oberösterreich, aus Lichtenwörth bei Wiener Neustadt und aus dem Waldviertel. Wichtige Gesprächspartner für alle waren die drei Ahnenforscher LLeopold Poyß aus Großkrut, Karl Poyss aus Zistersdorf und Richard Christ aus Wien, dessen Mutter eine geborene Pois ist.

Richard Christ zeigte am PC den Stammbaum, der bis auf das Jahr 1686 zurückgeht, in dem Michael Pois in Dobermannsdorf zur Welt kam. Leopold Poyß kann auf sieben Generationen in Großkrut zurückblicken. Tischlermeister Karl Poyss aus Zistersdorf ebenfalls auf fünf Generationen.