Poysdorf 152 km/h bei erlaubtem Tempo 80: Führerscheinabnahme auf A5

M it 152 km/h ist am frühen Montagabend ein Autofahrer auf der Nord/Weinviertel Autobahn (A5) im Gemeindegebiet von Poysdorf (Bezirk Mistelbach) "geblitzt" worden. Erlaubt war in dem Bereich Tempo 80.