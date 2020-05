Dem afghanischen Staatsbürger werden Vergewaltigung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Diebstahl zur Last gelegt, bestätigte Behördensprecher Friedrich Köhl am Freitag einen Bericht des "Kurier".

Nach dem Vorfall am 28. April war zunächst von einem Vergewaltigungsversuch ausgegangen worden, wir hatten berichtet:

Poysdorf 55-Jährige wehrte Vergewaltigungsversuch ab

Dass nun die vollendete Vergewaltigung angeklagt werde, begründete Köhl mit Ergebnissen des Ermittlungsverfahrens. Details nannte der Sprecher aus Opferschutzgründen nicht.

Frau wurde Sehne mit Messer durchtrennt

Der 55-Jährigen wurde beim Angriff mit einem Messer eine Sehne durchtrennt. Sie erlitt somit eine schwere Körperverletzung, weshalb der Strafrahmen gemäß Paragraf 201 Absatz 2 Strafgesetzbuch fünf bis 15 Jahre beträgt.

Widerstand gegen die Staatsanwaltschaft wird dem Afghanen deshalb vorgeworfen, weil er bei der erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Ermittler eingeschlagen haben soll.

Nach der Attacke auf die 55-Jährige soll sich der Beschuldigte zudem in der Shopping City Süd (SCS) in Vösendorf (Bezirk Mödling) ohne zu bezahlen "neu eingekleidet haben", wie Köhl mitteilte. Die Anklage war am Freitag noch nicht rechtskräftig, ein Prozesstermin stand daher nicht fest.

Causa hatte hohe Wellen geschlagen

Der Beschuldigte soll die 55-Jährige am 28. April mit einem Messer bedroht und körperlich attackiert haben. Die Weinviertlerin leistete heftigen Widerstand. Der afghanische Staatsbürger wurde noch in Poysdorf festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg überstellt.

Weil der zuständige Richter laut Staatsanwaltschaft "keinen dringenden Tatverdacht" ortete, kam der 22-Jährige wieder auf freien Fuß, wir berichteten:

Poysdorf Vergewaltigungsversuch: 22-Jähriger auf freiem Fuß

Nach einem wenige Tage darauf bekannt gewordenen positiven DNA-Untersuchungsergebnis und einer daraus resultierenden Festnahmeanordnung durch die Staatsanwaltschaft wurden vom Landeskriminalamt (LKA) Niederösterreich umfangreiche Überprüfungen und Fahndungsmaßnahmen in diversen Asylunterkünften und an Kontaktadressen des Beschuldigten durchgeführt. Letztlich wurde der Afghane am 5. Mai gegen 22.00 Uhr in Traiskirchen von Beamten der örtlichen Polizeiinspektion festgenommen.

Die Causa und vor allem die Nicht-Verhängung der Untersuchungshaft nach der erstmaligen Festnahme schlugen hohe Wellen und führten unter anderem zu einem an Justizministerin Alma Zadic (Grüne) adressierten Offenen Brief von Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl.

Die Freiheitlichen sowie die ÖVP richteten Anfang bzw. Mitte Mai parlamentarische Anfragen an Zadic, in denen unter anderem thematisiert wurde, warum der Verdächtige auf freien Fuß gekommen war, bevor der DNA-Abgleich vorlag. Die Frist für die Beantwortung der Anfragen läuft bis 6. bzw. 12. Juli.