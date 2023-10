30 Jahre Läpschi-Tour: Jazz vom Feinsten

Es ist schon ewige Zeiten her, dass wir im Stadl bei Erich Schreiber einen Auftritt hatten“, erzählt Andy „Miami“ Weiß von Koolinger. Das Besondere am Jazz in Poysdorf sei die herzliche Aufnahme, die große Wertschätzung, das heimelige Lokal und natürlich der gute Wein, kam der Bandleader ins Schwärmen. Poysdorf war auf Einladung von Bernhard Wiesinger Station auf der „30 Jahr Läpschi Tour“ von Koolinger. Auch im Porgy & Bess, Wiens Jazz Top-Location, hatten sie einen vielbeachteten Auftritt.

Die Band aus sechs Ausnahmemusikern ist in Wien Synonym für coolen, groovigen Jazz. Mastermind Andi Weiß hatte über die Jahre eine sehr gute Hand bei der Auswahl der Musiker. Neben Bandleader Andi Miami Weiß am Schlagzeug, waren Anton Mühlhofer an den Perkussions, Herfried Knapp am Bass, Christian Havel an der Gitarre, Erich Schmidt an der Orgel und Thomas Kugi am Saxofon zu hören. Bernhard Wiesinger meinte, übermütig-enthusiastische Stimmung bei den Koolingers sei schwer zu beschreiben: „Die muss man einfach live erlebt haben!“ Koolingers sind für ihren New Orleans Soul Funk ein Begriff. Für den Beinamen „Miami“ von Andi Weiß ist übrigens Heli Deinböck verantwortlich, in dessen Band er mitspielte. „In den Achtzigerjahren lief die Fernsehsendung Miami Vice im Fernsehen, Heli machte bei der Vorstellung ein Wortspiel mit Andi Miami Weiß und so blieb mir dieser Spitzname bis heute“, erzählte der Bandleader der Koolingers.

Das nächste Konzert im Jazz & Wine Programm ist am Donnerstag, 16. November, um 19 Uhr der Auftritt des Carlsson/Kotaca Quartetts im Kulturhaus im Reichensteinhof. Der Eintritt ist wie immer frei – um Spenden wird gebeten. Die preisgekrönten Musiker aus Schweden, Tschechien und der Slowakei verbinden Jazz mit der Musik ihrer Herkunftsländer.