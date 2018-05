„Jedes Jahr ist es für die Winzer eine neue Herausforderung, der wir uns stellen“, betonte Bezirksweinbauverbandsobmann Gerhard Walek bei der Eröffnung der 45. Weinparade. Sie ist Österreichs größte Regionalweinmesse und bekam heuer von 230 Winzern 1.160 Weine zur Verkostung eingereicht.

250 davon kamen von den Nachbarn aus Südmähren und der Slowakei. 494 wurden mit der Goldmedaille ausgezeichnet und 19 erhielten als die Besten ihrer Sorte den Bacchuspokal. Ein besonderes Highlight sind noch die fünf Weinchampions. Sie werden jährlich Winzern für das beste Gesamtsortiment verliehen.

Landesweinkönigin Julia bewundert, dass es bereits zum 45. Mal die Weinparade und damit eine große Motivation für die Winzer gibt. „Im Wein verbinden sich in Poysdorf Kultur und eine tolle Gastfreundschaft“, hob Bürgermeister Thomas Grießl hervor.

„Im Wein verbinden sich in Poysdorf Kultur und eine tolle Gastfreundschaft.“

Thomas Grießl, Bürgermeister (ÖVP)

Für die musikalische Umrahmung der Eröffnung im Kolpinghaus sorgte das Saxofonensemble unter der Leitung von Andreas Schacher. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf hob hervor, dass die heimischen Winzer durch ihr weltweites Agieren die Botschaft von Niederösterreich und dem Weinviertel sehr gut in die Welt hinaustragen. Ein Grüner Veltliner aus dem Weinviertel in den USA ist eben ein ausgezeichneter Botschafter für Österreich.

Die Weinchampions präsentierten ihre Weinpalette im kleinen Saal des Kolpinghauses. Im großen Saal wurden an Regionsständen die Goldmedaillenweine zur Verkostung kredenzt. Um auch zu zeigen, was es an prickelnden Köstlichkeiten in der Region gibt, wurden auch goldprämierte Sekte sowie Perl- und Schaumweine vorgestellt.

Championbetriebe

Weinhof Gindl (Pillichsdorf)

Weingut Hahn (Hohenruppersdorf)

Vinarstvi Stepan Manak(Zadovice)

Weingut Mauser (Obersdorf)

Rudi Woditschka (Herrnbaumgarten)

Die Sieger