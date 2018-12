Die Oase der Stille in der Kellergstetten sollte auf die Zeit des Advents einstimmen.

„Eine Oase der Stille wie hier in Poysdorf ist einzigartig auf einem Adventmarkt“, meinte eine Besucherin aus Wien ganz begeistert. Der Pfarrverband Poysdorf lud nach einer Idee von Ingrid Kraus zum Ruhefinden in den Schodlkeller in der Kellergstetten inmitten des Trubels ein.

Heuer stand die Oase der Stille ganz im Zeichen des Herzens: Kerzenlicht, stimmungsvolle leise Musik und auch einiges zum Lesen, Spüren und Hineinhören sollte auf den Advent einstimmen. Stadtpfarrer Eduard Schipfer bereicherte das Programm durch eine Lesung und dankte allen, die mitgeholfen haben.