Angst vor einem Fracking-Comeback

Johann Kleibl verfolgt mit Argusaugen die Medienberichterstattung über die Gasversorgung in Österreich – und wie sie in Zukunft gesichert werden soll. „Es wird schon wieder der falsche Weg eingeschlagen und Unruhe verbreitet.“ Der Sprecher der Bürgerinitiative „SchiefesGas“ fürchtet seit Wochen, dass Fracking-Pläne im Weinviertel an Fahrt gewinnen. Befeuert wurden diese Befürchtungen noch durch Aussagen der jetzt zurückgetretenen Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Die OMV hat vor mehr als zehn Jahren beabsichtigt, in rund 7.000 Meter Tiefe das im Gestein eingeschlossene Schiefergas zu heben. Der Konzern versicherte zwar, „clean fracking“ als saubere Methode anwenden zu wollen, zog sich aber 2012 zurück. Das verschärfte UVP-Gesetz verlangte eine Umweltverträglichkeitsprüfung, sodass die Umsetzung keinen wirtschaftlichen Sinn mehr mache. Mehrere Bürgerinitiativen traten im Vorfeld gegen das OMV-Vorhaben auf.

Kleibl gehörte zu ihnen: Er stellt unter anderem das „clean fracking“ infrage. Tatsache sei: Das Gas werde mit Gewalt aus der Tiefe geholt. Egal wie: „Es geht um das giftige und kontaminierte Lagerstättenwasser, welches nicht völlig rückgefördert werden kann“, erläutert er. „Das ist ein Verbrechen an der Natur.“ Die Folgen liegen für ihn auf der Hand: Umweltgefahren, einen Wertverlust des Grundes und der Kulturlandschaft.

Die erneuten Überlegungen zur Schiefergas-Gewinnung ärgern ihn. „Ich fürchte jetzt, dass die Naivität und Unkenntnis der Menschen ausgenutzt wird“, führt er aus. „Ich hoffe, dass die Politik standhält.“ 2012 hat sich vor allem die Landespolitik klar gegen Fracking ausgesprochen.

Anders Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP), die sich erst in der Vorwoche für ein Fracking in der EU ausgesprochen hat. Ein klares Nein dazu kommt von der ÖVP Mistelbach: Bezirksparteiobmann Karl Wilfing und die beiden Landtagsabgeordneten Manfred Schulz und Kurt Hackl erinnern an einen 2013 beschlossenen Resolutionsantrag des Landtags.

Die Bundesregierung wird darin aufgefordert, dass sie auf „europäischer und internationaler Ebene gegen die Gewinnung von unkonventionellem Gas“ auftreten und ein Verbot von Schiefergas-Fracking einführen soll, solange die Gefahr besteht, dass dadurch „die Gesundheit der Menschen und die Umwelt beeinträchtigt werden“ können. „Unsere Bedenken gegenüber der Gasgewinnung mithilfe von Fracking sind nicht kleiner geworden und die Gefahr für unsere Umwelt steht in keiner Relation zum Nutzen“, heißt es seitens der ÖVP Mistelbach. Noch dazu wären die Fracking-Gebiete für den Rad- und Weintourismus verloren: „Wir sind überzeugt, dass niemand in einer Region, die von Schiefergas-Fracking belastet wird, Urlaub machen will.“

Thomas Grießl: „Werde mich derzeit nicht dazu äußern“

ÖVP-Bürgermeister Thomas Grießl kann sich noch gut an die Debatten 2011 erinnern, damals war er Vizebürgermeister: Poysdorf wäre neben Herrnbaumgarten für Probebohrungen vorgesehen gewesen. Niemand sei bis jetzt mit einem neuen Schiefergas-Projekt an die Gemeinde herangetreten: Sollte der Tag kommen, „wird die Diskussion wieder aufpoppen und wir werden uns damit auseinandersetzen“, erläutert er. „Derzeit ist das kein Thema und deshalb werde ich mich dazu auch nicht äußern.“

Die OMV selbst winkt ab, aktuell gebe es keine Pläne. Und selbst wenn der Entschluss jetzt fallen würde, hätte das keine kurzfristigen Effekte auf die Gasversorgung in Österreich. „Wir können nicht ins Weinviertel rausfahren und anfangen, Löcher zu bohren. Das dauert mehrere Jahre und erfordert zudem intensive Investitionen“, erklärt OMV-Chef Alfred Stern.

„2040 will man ja in Österreich klimaneutral sein, dann würden für die Nutzung nur noch zehn Jahre bleiben.“ Kleibl wundert sich indes, warum nach wie vor zum Beispiel öffentliche Gebäude ohne Photovoltaik-Anlagen ausgestattet sind. Österreich habe in den letzten Jahren zu wenig auf erneuerbare Energie gesetzt. Das sieht die ÖVP nicht ganz so: „Schon jetzt gehört unser Bezirk zu jenen österreichischen Regionen mit den meisten Windkraftanlagen“, sagen Mistelbachs ÖVP-Vertreter. Aber: Potenzial für Photovoltaik wird gesehen. „Die Wende hin zur erneuerbaren Energie ist die Zukunft“, sind sich Wilfing, Schulz und Hackl einig.

Politische Zombie-Idee

