Der Beschuldigte war nach seiner Verhaftung dem U-Richter an Landesgericht Korneuburg vorgeführt worden. Dieser hatte aber „keinen dringenden Tatverdacht“ in den vorgelegten Spuren und Zeugenaussagen gesehen und ihn auf freien Fuß gesetzt. Danach war er nicht mehr in der Flüchtlingsunterkunft „Poysdorfer Hof“ aufgetaucht.

Am Dienstag kam dann das Ergebnis der DNA-Untersuchungen - und das war für den 22-Jährigen positiv.

„Jetzt geht ein großes Aufatmen durch die Stadt“, sagt Poysdorfs Bürgermeister Thomas Grießl, der in einem offenen Brief an Jusitzministerin Alma Zadic gegen die Enthaftung protestiert hatte: „Es ist wichtig, dass er gefasst ist und seinem gerechten Verfahren zugeführt wird.“

Die Einvernahme des Beschuldigten dauerte am Mittwoch an. Der 22-Jährige wird laut Polizei nach Abschluss der Ermittlungen in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.