Auf Spuren von Barockbaumeister Michael Beer

Werbung

Im Bregenzerwald wurde 1657 von Michael Beer die Auer Zunft – ein Zusammenschluss der Vorarlberger Barockbaumeister – gegründet, der bis 1780 circa 800 Barockbauten in Mitteleuropa errichtete. Ihnen ist auch ein neues Museum in Au im Bregenzerwald gewidmet.

Vor rund einem Jahr haben Vizebürgermeister Martin Natter und Bernadette Rüscher Kontakt mit Poysdorf aufgenommen, denn von Michael Beer ist bekannt, dass er 1625 seine Gesellenprüfung in Poysdorf ablegte und am Bau der Poysdorfer Stadtpfarrkirche mitarbeitete, die ab 1629 errichtet wurde. Den Bau dieser Art von Wandpfeilerkirchen hat er in Poysdorf gelernt und ihn dann auch weiter in der Auer Zunft umgesetzt, wird in den Museumsunterlagen berichtet.

Heimatforscher brachte Licht ins Dunkel

Für die Vorarlberger Forscher lag bisher bis zur Hochzeit im Jahr 1651 viel im Dunkeln, denn es gab außer dem Gesellenbrief keine Informationen. Dank der Aufzeichnungen von Heimatforscher Franz Thiel über Michael Beer, über die Zünfte in der Herrschaft Wilfersdorf, die Wiedertäufer oder auch über den Kirchenbau in Poysdorf konnte nun das Bild wesentlich vervollständigt werden.

Hier haben die in den letzten Monaten von Johannes Rieder, Wolfgang Paar und ihrem Team aufgearbeiteten Unterlagen aus dem Nachlass von Franz Thiel sehr viel geholfen. Die über 600 Artikel sind in der Poysdorfer Topothek unter www.topothek.at unter dem Stichwort Thiel zu finden.

Keine Nachrichten aus Mistelbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.