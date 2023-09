Ausstellung: Elke Wolfbeissers Liebe zum Porträt

Elke Wolfbeisser präsentiert ihre Porträts im Poysdorfer Rathaus. Die Grafikerin und Berufsfotografin ist an der Grafischen in Wien 14 zur Schule gegangen und hat mit dem Zeichnen ihre Leidenschaft zum Porträt geweckt. „Später hat sich diese Liebe hin zum Fotografieren entwickelt“, beschrieb Kulturstadträtin Gudrun Sperner-Habitzl bei der Vernissage.

„Wichtig ist mir die authentische Persönlichkeit im Foto hinüberzubringen und dies auch ins künstlerische umzuwandeln“, führte Elke Wolfbeisser aus. Besonders gefallen ihr Menschen, die schon gelebt haben, wo das Gesicht Besonderes erzählt. Im Grunde genommen möchte sie aber gar nicht so viel über ihre Arbeit reden, sondern lasse viel lieber ihre Bilder sprechen.

Egal, ob bei Fotos in der Natur rund um ihren Heimatort Enzersdorf oder in ihrem Studio in Wultendorf: Die Nachbearbeitung von ihr streicht dann die persönliche Note heraus. Vizebürgermeister David Jilli, der selbst schon porträtiert wurde, erzählt von Wolfbeissers besonderer Verbindung zum Staatzer Berg, den sie in vielerlei Variationen fotografiert hat.

Stadtwein-Winzer Lukas Heger sorgte für die Weine bei der Vernissage. Bürgermeister Josef Fürst dankte Wolfbeisser mit einem Blumenstrauß und lud dazu ein, die Bilder in den Gangbereichen des Rathauses zu bestaunen. Die Galerie mit Bildern von Elke Wolfbeisser ist jederzeit während der Öffnungszeiten des Rathauses zu besichtigen.