Baumarkt-Projekt-Gegner: „Das ist ein Kampf wie David gegen Goliath“

Sie und andere Anrainer aus der Johannessiedlung, Mozartstraße, Südtirolerstraße und Bahnstraße wehren sich gegen die erst in der jüngsten Gemeinderatssitzung öffentlich gemachten Pläne des Raiffeisen Lagerhauses, die beiden Poysdorfer Standorte an einem beim Lagerhaus zu konzentrieren und dort einen neuen Baumarkt zu errichten. Das Areal in der Feldsbergerstraße würde dann aufgegeben werden.

Für die Anrainer ist das unnötige Bodenversiegelung: Denn zum bestehenden Lagerhaus-Grundstück braucht das Lagerhaus zusätzlich Grund. Selbst spricht man von 10.000 Quadratmetern, die Anrainer sprechen von 1,2 bis 1,5 Hektar, die da für den vergrößerten Lagerhausstandort verwendet werden sollen. „Ich verstehe nicht, dass in Zeiten, in der exzessive Bodenversiegelung angeprangert wird, so ein Projekt umgesetzt wird“, sagt Judith Sieber. Wenn schon Neubau des Baumarktes, dann entweder am bestehenden Standort oder im ecoplus-Park: „Es gibt genügend Flächen. Da ist es nicht notwendig, dass man das in unsere ruhige Siedlung mit Wohnhäusern hin baut“, ärgern sich die Anrainer.

Dieses Areal würde für den neuen Baumarkt verbaut werden. Foto: Michael Pfabigan

Denn sie fürchten massiv um ihre Lebensqualität: Die Siedlung liegt direkt am Stadtrand, entlang der ehemaligen Bahntrasse schlängelt sich ein Feldweg, der von Spaziergängern und Joggern gerne genutzt wird, ein Sonnenblumenfeld direkt neben der Siedlung sorgt für Idylle. Und sie fürchten mehr Verkehr durch die reine Wohnsiedlung, in der derzeit die Kinder noch auf der Straße spielen und mit ihren Rollern rumflitzen können.

Was die Anrainer aber besonders sauer aufstößt: Im Vorfeld wurden sie nicht über das Projekt informiert, bei Nachfragen auf der Gemeinde, als erste Infos durchgesickert waren, wurden sie eher abgeschasselt als aufgeklärt. „Wir wissen, dass das ein Kampf David gegen Goliath ist“, sagt Judith Sieber. Aufgeben wollen sie und die anderen Anrainer ihren Kampf aber noch lange nicht.